《电竞女孩》追梦路上建立「革命感情」 张蔓莎、吴家忻、袁澧林、伍咏诗明知输都要打｜名人杂志

梦想很美，现实却很残酷，要在充满风浪的路途上坚持追梦，稍为欠缺信念就很容易妥协，4位新生代女演员袁澧林、张蔓莎、伍咏诗和吴家忻（kayan9896）在追梦路上各有坚持，由不获家人睇好，到默默支持她们，她们亦相信所坚持的、终会化成光照亮未来的每一步。文：黄佩丽 图：罗安强 场地：麦花臣场馆

（左起）张蔓莎、吴家忻、袁澧林、伍咏诗合作《电竞女孩》建立了「革命感情」。

《电竞女孩》在4年前拍摄，众人回看当时的模样都笑言好青涩。

四人早前携《电竞女孩》出席鹿特丹国际首映，扬威海外。

《电竞女孩》在鹿特丹国际首映赢得好口碑。

由袁澧林、郭尔君、张蔓莎、伍咏诗和吴家忻（kayan9896）主演的电影《电竞女孩》取材自香港近年兴起的电竞文化，以几名年轻女性为梦想奋斗作切入点。故事讲述女子电竞队长 Summer（袁澧林饰），在踏入社会后依然无法放下对比赛的热情，因而重新召集战友，以「Gamer Girls」之名参加业余赛事，屡遇低谷却凭着坚持和团队精神勇闯新境界，甚至在茶餐厅举办比赛，建立属于新世代的理想空间。当「香港电竞队选拔赛」逼近，女孩们选择迎难而上，以团队热血信念打造属于年轻人的理想世界。4位主演袁澧林、张蔓莎、伍咏诗和吴家忻早前齐齐为电影宣传，谈及今次的演出，她们都表示拍得很开心，但因拍摄时间只有20多天，当中有10天要拍超过20小时很累，却令她们建立了强烈的「革命感情」，早前电影入围第55届鹿特丹国际电影节「Bright Future」单元，代表香港新导演面向国际观众，她们更齐齐飞到荷兰出席活动，感情更上一层楼。

张蔓莎外表刚强、内心柔软，同今次角色有相似之处。

吴家忻的家人一开始也并不支持她入行。

当年青涩今日默契

《电竞女孩》在4年前拍摄，她们表示现在再看都觉得当时的样子很青涩，4人的角色各有不同，袁澧林作为电竞队队长，为了目标勇往直前，有时会忽略队友的感受，伍咏诗就是开心果，经常和大家分享欢乐。吴家忻本是电竞直播主，因故转而成为货车司机，笑指对角色的经历很有共鸣，张蔓莎外表刚强，内心柔软，她们都说本身性格与角色各有相似之处，袁澧林笑谓最似是行动力方面，但她的胜负欲就不如角色，指自己很chill，有时会有「我就烂」的心态，没有很重的得失心。

伍咏诗透露家人对她采取放任心态。

伍咏诗指郭尔君是打机担当，擅长电脑游戏。

除了她们四人外，郭尔君（右一）亦是主角团队的一员。

伍咏诗之前在电影《命案》演妓女角色，演技获赞。

伍咏诗爆郭尔君系真机迷

伍咏诗指现实中也是开心果，心灵上更自由一些，平时最爱去旅行，甚至令朋友都误会她是小富婆，其实她只是将钱用在自己想做的事情上。问到拍摄时可有发生过争执？她们都表示没有，也没有计较各自占戏多少，袁澧林表示电影一定有主次，她们在戏中组成电竞队，有队长就有队员，大家各有戏份，每人在各自的部分都很突出。她们戏中打机打到去参加比赛，现实中最叻打机的反而是这天因工作未能到场的郭尔君，伍咏诗指郭尔君是打机担当，擅长电脑游戏，由于其他人比较不在行电脑游戏，就由她教大家组队打机时的专业用语，点演才会令人觉得你是识打机，而她更会代入每人的角色教她们，务求贴近现实，非常用心，伍咏诗笑说：「我平时多玩手游，但好易沉迷，所以不能轻易开新游戏玩。」张蔓莎坦言对打机兴趣不大，近来最爱玩一个语言apps，笑谓是当打机咁玩；吴家忻谓喜欢玩可爱的游戏，拍摄前也试过玩要组队的游戏，但真的很难，最多挨了15分钟就game over。

吴家忻（左二）的家人一开始也并不支持她入行。

吴家忻去年与朱栢康（右）、邱士缙（左）合作贺岁片《祥赌必赢》。

4位女孩戏里戏外努力追梦

4位女孩在戏中热血追梦，现实中也为梦想而努力，吴家忻现在自组工作室做老板，笑言工作算是越来越好，她会继续向目标进发，问到她的目标是甚么？她笑说：「成为一个成功、自信和充满爱的人，但如何算是成功又很难定义，如果用金钱去定义就太资本主义，我觉得成功是一生都在追求的事，不过现在都觉得自己偶尔也是一个有自信的人。」又说家人一开始不支持她做演艺圈，称曾想过读演艺，但家人说揾不到钱，她就没再坚持下去，谁知兜兜转转还是踏入了演艺圈，之后又有风水师说她无拣错，笑谓就算家人不支持都无办法，她已泥足深陷。

袁澧林大学时期已是兼职模特儿，家人由一开始不支持她入演艺圈，到后来慢慢接受她的工作。

袁澧林指当家人见到她赚到钱，睇到她给的第一份家用就没再多说话。

袁澧林曾凭《窄路微尘》提名金像奖女主角，演技获得肯定。

袁澧林家人初时不支持

袁澧林读大学时已做兼职模特儿，家人一开始也不支持她在演艺圈工作，但当见到她赚到钱，睇到她给的第一份家用就没再多说话，「我有邀请屋企人看优先场，套戏其中一个主题是『明知输都要打』，有时不一定要赢，过程紧要过结果，我心底很希望他们感受到戏入面的意义和讯息，坦白讲，我有时都会胡思乱想，万一我在这行不成功，他们是不是都一样支持我？如果我不是揾到钱，他们是不是就不会支持？有时会有这些小内耗，不过妈咪睇完后都说钟意，令我觉得很感动。（屋企人有无叫妳找一份有稳定收入的工作？）没有，因为知我的收入支持到自己，甚至是家人的生活。」

张蔓莎指姐姐Gigi很支持自己，两姊妹和妈咪关系就似好朋友一样。

张蔓莎自爆阴差阳错同家姐Gigi一齐入了行。

张蔓莎阴差阳错入了行

伍咏诗表示家人对她采取放任心态，她明白有些父母会担心子女才会反对，笑言经常和家人讲「你个女好生性，无学坏」，令他们放心；张蔓莎直言姐姐张蔓姿（Gigi）大学时已报读演艺，自己就报读英文系，因妈咪觉得既然姐姐读了演艺，就期望她能做专业人士，谁知最后还是阴差阳错入了行，「Gigi很支持我，我们和妈咪关系就似好朋友一样，那时日日在她耳边讲人生意义，我们想追求甚么，她一开始都会话我们系咪都要做这个选择呢？后来我们慢慢令他们放心，就可以继续做下去。」

Credit

袁澧林：

MUA: Jenny Shih

Hair: Him Ng @The Attic

Styling: Dorothy Lau @GTDL Creative

张蔓莎：

Makeup: San chan （@chansan @powderclub_hk）

Makeup Assistant: Jenny Fung （@jennyfung.work @powderclub_hk）

Hair: Singtam@artiftylab （@singsing113 @artify.lab）

Outfit : Kenzo , Jimmy Choo （@Kenzo @jimmychoo）

伍咏诗：

Wardrobe @isabelmarant

Boots @bothparis

Jewelry @swarovski

Makeup @manmanflm

Hair @hairby_cooney

Stylist @styledbybhisan

吴家忻：

Hair: John Hui@HUE Salon

