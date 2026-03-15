《寻秦记》谢票连场爆满 古天乐被3岁小秦王抢镜 唔排除拍「龙芳CP」外传

《寻秦记》上映至今已超过两个半月，入座率持续稳健，票房成绩亦相当理想，截至昨日（14日）港澳累计票房已达$96,891,344，而电影公司特别在今个周末推出两天龙芳CP谢票，所有场次戏票均于3分钟内售罄，大受欢迎！昨日古天乐、宣萱再次出动，连场谢票，答谢观众一直以来对本片的支持，现场气氛热闹，两人对答风趣，表现鬼马，令现场充满欢乐气氛，谢票场顿时变成fan club聚会。

古仔抱小秦王到台前答问题

宣萱更充当fans摄影师，为古仔与fans拍片，而fans当中亦有不少小朋友，与家长一齐来追星，其中有一位打扮成小秦王的小朋友尤其抢镜，吸引了向来喜欢小孩的古仔目光，于是在挑选观众送纪念品环节时，古仔上前抱小秦王到台前答问题，场面温馨，引来不少fans的羡慕目光。

「龙芳CP」考虑拍外传

对于电影上映至今已一段日子，但仍深受观众欢迎、持续入场支持。宣萱和古仔感激说：「好开心啦，我们趁有时间连续两天谢票，当中不少fans由去年12月尾上映到现在，都看了不下数次，真的非常捧场，更有从世界各地来支持我们的，又要搭飞机又要book酒店，真的不容易！面对这班fans，看得出他们自播出剧集《寻秦记》廿几年来，仍喜欢和投入这个故事，跟自己一起成长，这份支持也很难得！」古仔亦感受到观众那份热情，尤其有家长把小朋友打扮成小秦王，他赞赏表示：「虽然这位3岁小秦王未必知道我和宣萱，或秦王是谁？但他的家长愿意花上这份心思来支持，让我感到分外开心。」至于观众特别喜爱他们这对「龙芳CP」，会否打算拍摄「CP」外传、在网上延续这份气氛？古仔不置可否地说：「这个世界甚么事都可能发生，或许可以考虑一下！」