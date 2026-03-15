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马贯东拍档张曦雯缺席宣传︰挂住佢厚肉「人中」好好锡 做主角自评气场不足

影视圈
更新时间：21:45 2026-03-15 HKT
发布时间：21:45 2026-03-15 HKT

马贯东、罗毓仪、钟柔美、李海铜、吴子冲、关曜俊、黄子恒到荃湾宣传剧集《卧底娇娃》，现场播出马贯东与张曦雯在陈滢面前的的吻戏。玩游戏时，马贯东仲好搏亲吻关曜俊！提到他与张曦雯的吻戏，加埋陈滢，陷三角关系，他爆笑形容张曦雯的「人中」非常厚肉好好锡，「拍摄时，我锡歪了，要拍多Take！若再歪一点就会锡到嘴角。」又指张曦雯不似家中的猫，可以任锡。谈到张曦雯没到场，他笑言︰「可惜不能锡多次！故在台上只好锡关曜俊，感觉舒服，有情侣又有兄弟感觉，十分复杂。

马贯东、佘诗曼《正义女神Themis》中交手

《卧底娇娃》剧情将交代马贯东与李海铜的感情线，他形容在一出剧集中，能与三位女神合作，「好益我！」问现实也遇过如此复杂情况吗？他笑言没有。追求异性会公平竞争，笑指自己多是输家，并忆起伤心事，「前女友说，我个性太安静，不够主动，有点闷。」白色情人节（3月14日）只能与家中爱猫过。他指有留意剧集出街后，观众的反应，自觉做男主角气场不足，望下次有进步。至于佘诗曼主演的《正义女神Themis》将接棒播出，参演的马贯东称十分期待，皆因是首次与阿佘做对手戏。

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