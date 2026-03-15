罗毓仪收爱人玫瑰寄语一心一意 钟柔美冇预绯闻男友刘展霆过节︰我要温书

罗毓仪、钟柔美、马贯东、李海铜、吴子冲、关曜俊、黄子恒到荃湾宣传剧集《卧底娇娃》，女主角之一的张曦雯因为航班延误，在活动前夕才宣布未能出席，至于钟柔美亦姗姗来迟，活动期间才到场加入宣传，但未影响粉丝的兴致。现场播出罗毓仪、吴子冲浪漫桥段，罗毓仪一睇片段，露出尴尬表情，玩游戏时罗毓仪、吴子冲近距离互动。

钟柔美迟到

罗毓仪、钟柔美受访，谈到跟吴子冲的亲密片段，她相信男友林俊其会理解，同时会花点心思𠱁对方。提议不如同男友重演台上亲密互动？她笑言可以。提到张曦雯、陈滢未到场，罗毓仪指张曦雯身在外国，因为航班延误而缺席，但不知道她是工作或旅游，而陈滢则身处内地。至于钟柔美解释，受工作影响而迟到，问她在《卧底娇娃》有无感情戏？她指与吴子冲有误会，似兄妹情，跟罗毓仪陷三角关系。谈到白色情人节，罗毓仪表示与一班男士在夹Band中度过，她事前知悉忙于工作，故没约男友，惟没有想到他准备了惊喜，送上一支玫瑰，「寓意一心一意，好Sweet！」钟柔美︰「我同功课度过，要准备3月中考试，要专心准备！」问到绯闻男友刘展霆有表示吗？她对感情事「落闸」，称不多谈私人事。