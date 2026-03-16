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61岁张学友御用音乐人「沦落」揸的士？ 有人问「过唔过海」竟以一原因拒载

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-16 HKT
发布时间：11:00 2026-03-16 HKT

全能著名音乐人陈少琪是昔日多位巨星的班底，曾与梅艳芳、谭咏麟、张学友等巨星合作，于80年代跟香港电台DJ黄霭君结婚，两个女儿陈明憙（Jocelyn）、陈明宜（Jill）更继承衣钵加入娱乐圈。61岁的陈少琪最近公开揸的士，引起网民关注。

陈少琪「做唔到生意」

从照片所见，陈少琪穿上黑色外套，配戴招牌黑框眼镜的他，型格十足地倚靠在一辆经典的红色的士旁。影片中见到有人问：「师传过唔过海呀？」陈少琪一脸无奈地表示：「我做唔到生意啦，我行错路依家唔知去咗边呀，唉！唔好意思呀。」

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陈少琪在帖文下留言：「虽然钟意车，但系开车揾食我都系无天分」，并加上「#我有好多车痴朋友」、「#cosplay」、「#hongkongtaxi」、「#Japan」、「#shibuya」等标签，透露身在日本涩谷，只是角色扮演一下的士司机。

陈少琪打扮准备开工

由于陈少琪所驾驶的的士无论是车款或颜色，与香港的红的如出一辙，只是见到涩谷街头才显得格外抢眼。照片中的陈少琪神态自若，时而靠著车身，时而打开车门，仿佛真的是一位准备开工的司机，有网民留言想截车揾陈少琪，更有网民引用吴君如在1992年贺岁片《家有囍事》的「陈生又系你呀」金句搞笑。

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