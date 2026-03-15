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「开心鬼女神」脸颊凹陷瘦到脱相 手臂如同火柴支令人担心 曾患厌食症体重仅34公斤

影视圈
更新时间：15:30 2026-03-15 HKT
发布时间：15:30 2026-03-15 HKT

56岁的袁洁莹，是80年代「开心少女组」成员之一，近年虽然已淡出娱乐圈，但其动向依然备受关注。近日她在小红书上分享近况，记录了自己化身小粉丝，前往观看乐坛天后孙燕姿演唱会的实况，影片中她投入的神情引起热议，但更让网民聚焦的，是她再度消瘦的身形，担心她的身体状况，纷纷指她「太瘦了，要吃多一点」。

袁洁莹低调追星一脸陶醉

从影片中可见，袁洁莹当晚打扮休闲低调，头戴一顶闪亮的灰色鸭舌帽，身穿黄黑格纹衬衫，看起来精神不错。她兴奋地对著镜头表示：「今天我们去看孙燕姿演唱会！」入场后，她完全沉浸在音乐世界中，手持萤光棒随著节奏挥舞，与全场观众一起制造出璀璨的灯海。 

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袁洁莹曾因压力患厌食症

袁洁莹在片中的近貌，却令粉丝震惊，她脸颊凹陷，身形显得相当单薄，与过去相比更见清减，让不少网民直呼「女神又瘦了」、「瘦得让人心痛」、「太瘦了，要吃多一点」。影片更勾起了大众对她过去健康状况的回忆，袁洁莹在90年代事业高峰期，曾因压力过大而不幸患上厌食症，体重一度暴跌至34公斤，演艺事业也被迫停顿，经过长时间的休养与治疗后，已日渐走出阴霾。

袁洁莹以开心少女组成员出道

袁洁莹在15岁被黄百鸣发掘，凭借《开心鬼》系列电影一炮而红，成为风靡万千少男的青春偶像。其后不论是在经典电影《笑傲江湖》系列中饰演的「蓝凤凰」，还是在《太极张三丰》里的演出，她那英气与柔美兼具的独特气质，至今仍让人印象深刻。
 

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