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陈凯咏「复仇式」签名会签15小时人龙迫爆中环 洗版式「陈凯咏现象」掀热议

影视圈
更新时间：14:30 2026-03-15 HKT
发布时间：14:30 2026-03-15 HKT

陈凯咏（JACE）今年2月18至19日曾在红馆首度举行《JACE WORLD》演唱会，却在开骚前夕传出门票销情欠佳，当时陈凯咏以正面态度面对票房滞销。事隔近一个月，陈凯咏昨日（14日）在中环举行新碟签名会，马拉松式逾15小时玩法在threads掀起热议，更出现「陈凯咏现象」向陈凯咏致敬。

陈凯咏签名会人龙倒灌中环街头

陈凯咏签名会原定于昨日中午12时开始，并注明「直至当日签完为止」，大批粉丝为获取亲笔签名，早于活动开始前已到场排队。从网上流传的影片可见，人龙由位于中环安兰街的店舖内，一直延伸至街外，直到晚上9时许，排队人潮依然不减，场面墟冚，更有粉丝形容队伍「长过万里长城」。

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陈凯咏不少粉丝在网上分享自己的「战况」，有人表示从上午11时25分等到下午2时45分才完成签名；亦有粉丝晚上6时半才加入队伍，最终在凌晨1时才见到偶像。令人惊讶的是，直到凌晨2时20分，仍有粉丝在领取「队尾筹」，可见支持者络绎不绝。

陈凯咏面露疲态仍坚持互动

面对无尽的人龙，陈凯咏全日几乎没有休息，即使已签了超过13个小时，面容明显流露疲态，依然坚持与每一位粉丝互动，倾偈、合照、自拍时全程保持笑容，尽力满足粉丝的要求。

陈凯咏好友马天佑亦现身陪伴，为她打气，马天佑在晚上约9时拍摄的影片，仍见到长长的人龙，在片尾时还贴心叫陈凯咏对排队的粉丝讲句说话。陈凯咏开心表示：「楼下嘅人辛苦喇！等多我一阵，我好努力，努力中，努力中，转头见。」

陈凯咏票房失利到人气逆袭

陈凯咏是次的马拉松签名会盛况，在Threads上掀起巨大回响，网民纷纷留言「辛苦晒Jace」、「太努力，努力得太过份」，并叮嘱陈凯咏「要食野同休息下」。有粉丝感叹：「如果明星界揾个代表，我谂肯定系JACE」，称赞陈凯咏在一个小小的Cafe举办签名会，却愿意为粉丝签到通宵，实在难得。

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