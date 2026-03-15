蔡思贝公布离职TVB后首现身 强调无「雪藏」非不欢而散 与周星驰公司扯上关系 否认有贵人照顾

蔡思贝于本月12日在社交平台发文宣布离开效力13年的TVB，今早（15日）出席一个单车百万行活动，是离职后首个公开活动。蔡思贝受访时透露与TVB的合约在今年完结。她形容2026年是一个新开始，好事不断，又说自己的生日是2月6日，但并非当日是last day。她表示在完约后先调整心情，过一阵子才对外公布。问到TVB可有挽留？她以子女向父母要求留学做例子，称与公司有商有量，「我同公司讲，想向外闯，公司也赞成。」

TVB未有派员采访蔡思贝

是日活动，TVB未有派员采访。问到蔡思贝约满前被传「雪藏」无剧拍，是否因此才意兴阑珊？她否认，指当时有拍综艺节目及到美国登台，笑指登台解锁了唱歌技能，现在也有学唱歌，并强调与TVB没有不欢而散，日后有机会合作，「随时候命！」对于她点名多谢乐易玲、曾励珍和曾志伟三位高层，她说：「我由选港姐开始，到拍剧和综艺节目，多得他们给我机会，仲有好多人都帮过我，台前幕后有许多并肩作战的人，多到不能一一尽录。」至于未来发展，她形容要浅尝独立的感觉，也有与不同的单位合作的可能性。蔡思贝笑说，这一刻要试做自雇人士，又呼吁朋友这阵子不要找她请食饭，「最好请我食饭！」

周星驰签蔡思贝？

问到接下来是否进军大银幕？蔡思贝说是目标之一，想多拍电影，也想演舞台剧。是否向内地发展？她仅称「内外兼备」。至于可会签约周星驰公司？她说︰「还有好多可能性，再发掘一下先。我们没有倾过，有缘人是要寻觅的，我无告诉他我离开了TVB，希望他有留意我的社交平台！（《女足》是不是今年上映？）不知道，非常期待。」

蔡思贝单身亲人担心

另外，有指蔡思贝两年无工开，因为有人照顾，生活依然富贵，她笑言有父母、朋友照顾，称多年来在社交平台分享的家中相片、短片都是在同一间屋拍摄，指现时无拍拖是单身。她早前去亲戚家拜年时，被追问几时生仔，她指亲戚可能认为生育有年龄限制，惟她对拍拖、生仔采随缘心态，现时专心发展事业。她早前被影到在街上坐姿豪迈，单脚撑在行李箱上的照片，被指姿势怪异，她解释当时在影工作照，不知道有人偷影，又指对方在好远的地方拍摄她，加上角度问题，大呻︰「对方把我的腿影得好短！」