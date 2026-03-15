徐子淇超短裙晒白滑长腿「整个人发光」 一举动揭超亲民 亲自打理生意近况曝光

恒基兆业创办人「四叔」李兆基新抱徐子淇，与李家诚结婚20年，多年来专心相夫教子，过低调的豪门生活，近年甚少公开露面。徐子淇近日被网民在中环的新打卡酒吧餐厅巧遇，大赞43岁的徐子淇好美，引发热议。

徐子淇尽显老板娘风范

从照片所见，徐子淇身穿干练的西装外套搭配短裙，露出一双纤细修长的美腿，打扮时尚。徐子淇站在餐厅一角，与一名外籍男士热烈交谈，并辅以手势，似乎在讨论餐厅的营运细节。

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该网民小红书分享当时遇见徐子淇的情况：「在Peridot偶遇徐子淇，擦肩而过，她真的好美好美，顶顶顶顶顶美！好想合影哦可是我太害羞啦！」网民又在帖文下回复补充：「她整个人都在发光，太美丽了！」网民更揭开徐子淇当时没有保镳随行，相当亲民。

餐厅多明星名人捧场

据悉Peridot是徐子淇与丈夫李家诚去年投资开设的顶级素食酒吧餐厅，主打「风土」概念的创意鸡尾酒与高级素食，不时有明星名人到访，徐子淇曾在餐厅接待网球名将萨巴伦卡。

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