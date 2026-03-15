90年代「琼瑶女郎」刘玉婷近况曝光！淡出娱圈20年转战房地产 嫁入豪门生活富泰

曾经在80年代嘉禾电影全盛期，与叶子楣、陈雅伦、郭锦恩与黄曼凝获封「五朵金花」的刘玉婷，当年同时亦成为亚视艺员，产量极之丰富，到1996年被琼瑶相中，到台湾拍摄电视剧《一帘幽梦》而走红，为民视拍过十多部剧集，成为当家花旦。

刘玉婷的身形胀了一个码

刘玉婷在2005年与富商结婚并淡出演艺圈，婚后移居纽约并育有一子，近年有指为了儿子的教育，刘玉婷举家回流广州定居，并转行投身房地产。久未现身的刘玉婷早前回港为好友杨玉梅庆祝生日，虽然刘玉婷的身形胀了一个码，全身的充满幸福肥，但样子依然标致，而且多了一份贵气。」

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刘玉婷曾加入TVB传因得罪高层被解雇

刘玉婷在1986年TVB艺训班毕业后，曾被安排到《欢乐今宵》中担任「欢乐小姐」，但很快被解雇，有传她因为得罪高层，最终与TV不欢而散。后来得到嘉禾赏识，与郭锦恩、黄曼凝、陈雅伦及叶子楣齐成为嘉禾电影「五朵金花」，当时拍过不少电影，除了《霸王花》系列外，亦曾在《倩女幽魂3道道道》饰演女鬼「小兰」，与王祖贤有不少对手戏，凭清新脱俗的气质以及精致的五官，美艳一度被与王祖贤睇齐。到了1990年加入亚视并成为亚视花旦，曾演出《凤凰传说》、《现代爱情故事》和《九王夺位》，直到1996年，刘玉婷被琼瑶选中成为琼瑶女郎，凭《一帘幽梦中》饰演「秦雨秋」而走红，一度成为台湾民视当家花旦。今次刘玉婷惊喜现身，不少网民留言表示兴奋，原来淡出后刘玉婷转行做房地产，她曾称没想过复出，现在很享受当豪门媳妇，每天忙著照顾小孩，生活很充实。

刘玉婷近年进驻小红书和抖音

刘玉婷近年进驻小红书和抖音，希望与FANS们有多点互动，刘玉婷表示近年爱上种花：「好多朋友问我，平时我嘅生活有咩喜好。我话俾你听啊，种花呢，就系我嘅乐趣啦。因为种花呢可以带俾你啊，无限嘅开心嘅。我哋喺种花个过程中，唔需要谂下话买几名贵嘅品种，亦都唔需要期待话我朵花几时啊、开到几大啊、或者结果嘅。你用一个好平常嘅心，去种花。例如睇下佢几时要松土，几时去淋水，又或者喺佢发芽嘅时候，睇住佢一路茂盛咁成长。更加呢系花盛开嘅时候啦，你好​​好咁去欣赏佢嘅绽放、佢嘅美丽。甚至当花枯萎嘅时候，就让我学会呢个就系人生嘅一个过程。」

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