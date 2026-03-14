方力申老婆走出遭性侵阴霾 叶萱出自传剖白被邪教洗脑经过：曾痛苦到想要结束生命

方力申在2025年经历了人生重大变化，年头与女友叶萱（Maple）在美国结婚，年底女儿Isla出世，「宠女狂魔」方力申几乎每一日都会在社交平台晒贴出与女儿Isla的合照，女儿Isla在父系基因超强大下，两父女似足饼印，萌爆度单融化网民心，比爸爸方力申还要受欢迎。

方力申对叶萱不离不弃

方力申的感情一向都是外间焦点，在2023年与叶萱公开恋情后，有人发现韩国摄理教教主郑明析性侵事件，其中一位出镜公开经历的受害人正是叶萱。不过方力申对女友不离不弃，当郑明析被推翻上诉后，叶萱如释重负并曾说：「我想我可以重新开始了」。

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方力申承认女友叶萱是摄理教性侵案受害人

当日叶萱被发现与Netflix追踪韩国摄理教教主郑明析性侵事件纪录片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）中，其中一位出镜公开经历的受害者外貌相似，方力申其后承认叶萱正是片中受害人，并透露叶萱与他第一日认识已跟提及自己的过去，一起一星期便见双方家长，方力申坦言自己很认真，亦想给女方信心，叶萱在家人支持下敢于发声，甚至无惧恶意抨击，勇敢推出韩文自传细述被邪教组织「洗脑」的过程。日前叶萱在港大图书馆举行韩文自传《痕迹》分享会，她在交平台透露：「只想说：很难辨识邪教和操纵团体。这就是我写这本书的原因，为了告诉你们它们是如何运作的。大家出门在外要小心。我们互相扶持。无论你现在正在经历甚么，加油！」

叶萱坦言曾「痛苦到想要结束生命」

叶萱被问及如何克服低谷，她坦言曾「痛苦到想要结束生命」，但透过运动、写作、绘画、冥想、朋友家人陪伴、阅读及心理咨商等方式逐步振作。叶萱强调克服困难并非寻找万能答案，而是探索适合自己的方法：「每个人的习惯、兴趣、环境都不同，所以适合的方法也不同。而且，方法也并非只有一种，不是吗？」最终让她走出低谷的，是亲人与朋友的支持，因为「没有人能独自生活，彼此的存在能让我们更强大」。已为人母的叶萱直言女儿是最重要的力量，并贴出女儿甜睡照片，写道：「就我个人而言，最有效的方法是写作、睡眠和陪伴我的女儿，她是我丈夫送给我最珍贵的礼物！」

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叶萱揭加入「摄理教」痛苦经历

在叶萱的自传《痕迹》上，详细记录了自青少年时期被「摄理教」传教、洗脑，至最后脱离并提告的完整过程，叶萱希望可借此提醒更多人：「这本书详细讲述了我从16、17岁开始皈依，到洗脑、戒除邪教，以及最终提起诉讼的历程。我希望透过记录那段痛苦，整理思绪，寻求疗愈。对你来说，希望看到我的经历能帮助你意识到：『哦，如果我继续这样下去，我可能会走上歧途』，并以此为戒，避免受到伤害。」叶萱续说：「除了邪教之外，社会上还有很多操控性团体。你可能不知不觉地就陷入其中。我希望你能避开和逃离它们，或帮助那些陷入其中的人。我真诚地希望这个社会问题能够解决，尤其是在韩国乃至全球。感谢您的关注与支持。」

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