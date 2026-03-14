农夫5月开骚最高票价只售$780元 C君：睇我哋系唔应该咁贵 VIVA想跟容祖儿、张敬轩同台合作吸取经验

组合农夫（Fama）C君和陆永与女团VIVA的4位成员Carina(李晞彤）、Ada(姜咏鑫）、Macy（马思惠）、VALC（张鈊贻）等，今日（14日）以大使身份到沙田出席香港红十字会「第四届红十字会定向挑战」启动礼 。提到如何备灾，C君表示因住得近海位置，所以每次打风前都会把家里的窗或玻璃位置都用胶纸黐上米字，事前要准备家里有足够粮食储备；而陆永则表示会检查清楚家中的排水位置。主持问到VIVA相处遇上磨擦时如何处理，她们表示会三口六面即时解决，组员与组员之间亦会互相关心，坦言会令工作更加顺利。

农夫相隔16年再开骚好有意思

将于今年5月举行《农夫全香港最搞笑嘅演唱会》的农夫，直言相隔16年再开骚，觉得很有意思，他们表示之前都想开，但一直没有档期，现在有期是一个很大的缘份。陆永坦言不觉得自己出道26年：「自己都唔觉，就算以前见到啲做咗廿几年嘅组合，我都唔觉佢哋咁耐，都仲可以开演唱会，到依家自己做咗廿几年。」提到演唱会最高票价只售$780元，被指是「良心价」，C君说：「最紧要大家开心，对我哋嚟讲呢啲系合理，睇我哋系唔应该咁贵嘅。」

VALC曾学急救

提到英皇25+演唱会，女团VIVA表示很想跟容祖儿、张敬轩、Twins等师兄师姐合作：「因为平时工作很少见到面，今次难得有机会同场好难得，对于我哋嚟讲系一个可以吸取经验嘅机会。」当中成员VALC有学急救，所以在台上示范使用心脏除颤器较纯熟，3位队友Carina、Macy和Ada笑言每个人都曾给对方包扎过。