许廷铿受伤入院 断脚筋再仆楼梯跌断手急做手术 粉丝忧牙医生涯告急

许廷铿日前现身欣赏林宥嘉及柳应廷的演唱会时，自爆不慎在打匹克球（Pickleball）时受伤，原来连手臂亦有事，只是当日未有提及。许廷铿今日（14日）凌晨在社交网上载影片，见到他带伤上阵演出，完成今日工作后，透露要入医院做手术。

许廷铿祸不单行

许廷铿今日凌晨在IG公开一条影片，为一个活动担任表演嘉宾，当日穿上黑色斗篷造型登场，当中的独特设计，为许廷铿遮掩斗篷下吊住的手臂。许廷铿在影片中揭晓造型背后的真相，自嘲最近「惊喜真系一浪接一浪」。

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影片中，许廷铿先透露早前因打匹克球导致足底跟腱撕裂，没想到祸不单行伤及手臂。许廷铿在片中揭开斗篷，展示出藏在衣服下的蓝色手臂吊带，许廷铿苦笑道：「冇错我连手都整亲！」

许廷铿传递正能量

许廷铿表示因为仍有工作，要完成后再进行手术，许廷铿坦言与其独自在家中「怀疑人生」，宁愿站上舞台做自己喜欢的事，向观众分享正能量。许廷铿感性地表示：「要医好别人之前，首先要医好自己」，又引用自己《青春颂》的歌词「别忘掉原是靠坚持，医好每个伤患」，来自我勉励。

许廷铿由于要做手术，坦言心情忐忑而在IG深夜开你问我答，并交代伤势：「讲起都觉得有啲后悔，原本就系因为打Pickleball，个新球场地下有啲黐脚，热身唔系最足够落场，一下箭步想往前追波。『挞』一声仲以为对鞋烂咗，原来系自己只脚条足底筋，巳经即刻坐低。」

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许廷铿粉丝忧心

许廷铿无奈表示后悔都来不及：「足底筋撕裂之后，睇咗骨科医生，虽然只脚唔需要做手术，但系都建议用一个保护嘅助行工具Aircast，喺只脚唔系最好嘅状态，心急返牙科诊所睇病人，喺楼梯踏错步，跣咗落10级楼梯，落地时候左手自然动作往前伸，就听到手踭又啪一声。」

许廷铿表示今日要入院，是为手部做手术，有粉丝担心其伤势会否影响牙医日后的工作。许廷铿表示：「我相信医生安排，佢都清楚我工作需要，希望可以尽快重出江湖。这两天需要取消的病人，小弟对不起大家，会尽快重返岗位！」