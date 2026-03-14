中年好声音4丨「菜街歌后」彭梓嘉炮轰导师Calvin Sir 不满被逼做一事：我可能会死在台上

TVB歌唱真人骚《中年好声音 4》将于周日 （15日）播映「导师分组赛」最终回，今次由教唱歌KOL张嘉铭（Calvin Sir）、布志纶（布Sir）及高少华（银老师）分别担任歌唱导师，节目尾声会将三集的分数加起来，总分最高队伍会全员晋级，另外两队则要各自淘汰一人。

彭梓嘉千字文炮轰「Calvin Sir」张嘉铭

「Calvin Sir」张嘉铭率领的「绿队」学员有吴亦伟、许云妮、戴艺、彭梓嘉、梁煜坤、马浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景顺、蔡文驹、黄艺辉与及「猫女郎」刘佩玥，曾经因为选唱经典情歌《我等到花儿也谢了》顺利获得五灯，成为本季首位「直接晋级」的彭梓嘉，不满「Calvin Sir」张嘉铭在「导师分组赛」的安排，在IG撰千字文炮轰。

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彭梓嘉不满被逼唱迷幻版《灰色轨迹》

彭梓嘉在上周日（8日）播出的「导师分组赛」第二集，与队员黎若雪唱《灰色轨迹》，结果以 1分之差险胜紫队，王卓乐与谢昉益被淘汰，王卓乐坦言对自己很失望， 因仍未有一次满意的演出，谢昉益即连讲两次「我冇事㖞」安慰大家并称：「我会继续睇住你哋比赛。」赛后彭梓嘉突在IG撰长文，不满被导师「Calvin Sir」张嘉铭逼唱迷幻版《灰色轨迹》：「接过那首歌的时候，像接过一份不属于自己的遗嘱。我站在悬崖边，下面没有路，只能向前唱。」彭梓嘉炮轰「Calvin Sir」张嘉铭全文如下：

我喺我嘅平台讲吓我嘅心情



关于那首《灰色轨迹》，我确实由接到那一刻开始就拒绝了。 不是因为唔识唱，而系太清楚自己唔应该企喺呢个位置唱呢类歌。谂极都谂唔明！明明有些路早已画了界线，明明知道行过去可能会散，但最后还是要我以硬著地的方式降落。那种挣扎，像一个人被推上舞台，灯光亮起时才发现手里拿著的是别人的剧本。



其实早在上一轮，评判已经讲过，我唱rock他们不喜欢，觉得我要改变。我听进去了，也准备好走另一条路。 在导师分组赛我跟导师说，在你加入节目之前评判跟我说不能唱rock，所以我不会选择唱这歌，如你要我这次再唱rock，评判会怎么想？他们会不会觉得我冥顽不灵，觉得我听不进意见？我担心这些，但导师给了很多理由，说我练习时唱得很好，说这个群组内只得我能rock，我们两把女声很夹，没有其他成员可以比我更rock，说这是一个机会，说我可以做到，我听著那些话，像听著一个自己不太相信的预言。我很想听评判话，但导师依然要我执行这个硬任务，到最后还是我被带回这条路上。接过那首歌的时候，像接过一份不属于自己的遗嘱。我站在悬崖边，下面没有路，只能向前唱。到现在我仍然不明白，为甚么非要我唱这首歌不可，明明知道唱完之后，我可能会死在那个台上，于是只得82分，WTF!!



何况Beyond的歌，早已入骨入血，不可能轻松超越，也无法变成另一个经典。我们尝试在编曲上加一点迷幻，想放进那种糜烂、颓废、失意的感觉，后段保留了原来的摇滚元素。不是为了超越，只是想找一个属于当下的角度去靠近那首歌。

唱了这些年，我的耳朵和声音早已长在一起，哪个音该落在哪里，闭著眼都知道。那天在台上比赛，我听著自己，一切还在。后来听到播出的版本，却像听见另一个人在唱般，那些系幽灵般出现的歪斜，还有那些古怪的颤动，就像在画作上被不小心泼了墨，这怎可能，我反复听，想找出这些错误从哪里来，但怎么也找不到，它们从来不在我的声音𥚃。



网民看过后纷纷说我不会唱歌。我不知道他们听的是哪个版本。如果你愿意想像一下：那天我站在台上，灯光很热，耳机里有各种声音，我努力让自己的声音穿过所有东西到达你想像中的位置。那个位置，可能和你在萤幕前听到的又不太一样。我还很记得当时自己耳返的声音比例和轻重是怎样的。我只能说，节目出街时可能我部电视机太特别了吧。这条路有人轻轻松松能走进来，幸运得像有神在庇佑一样，而我却要走很久，像踩在碎石上，留好多汗受好多伤，有时还要在岔路上绕一圈，才能到达别人一开始就在的地方。每个人都有自己的轨迹，我的却彷似被魔咒幻术变成了灰色的。



多谢海儿老师 、张佳添老师对我哋歌曲嘅认可，听得到我哋和音嘅分工同埋喜欢我哋嘅改编。多谢肥妈老师、谷娅溦老师同埋周国丰老师俾咗好多宝贵嘅评语。

最后好多谢我嘅拍档黎若雪。#做个精明又中立嘅听众 #我都唔想唱Rock㗎

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「Calvin Sir」张嘉铭曾受网民质疑其导师资格：

彭梓嘉得不到网民的认同

不过彭梓嘉对「Calvin Sir」张嘉铭的千字文炮轰，似乎得不到网民的认同，有人说：「无一比赛是必胜的，视乎你玩唔玩得起。」、「好的歌手是要尝试或挑战不同曲风的，一成不变风格在现今社会走不远的。」、「玩游戏就要守游戏规则，唔肯守规则就咪嚟玩，拜拜！」、「自己唱得衰就唔好赖三赖四啦！」、「边个著边个唔著都好，游戏都未玩完就轰教练，好品极有限。」、「我谂佢应该出咗局唔忿气咪咁讲。」出道21年的彭梓嘉并非新人，早在2006年以三人唱作组合身份踏足主流乐坛，更曾推出专辑，不过在市场反应麻麻，星途绝对不算顺利。后来彭梓嘉转战街头，在旺角菜街做街头歌手，反而深受途人欢迎，人气亦逐步累积，更被称为菜街最红的女歌手。彭梓嘉多年来亦为超过30套电影献声配乐，未放弃音乐梦并曾表示自己希望有一天能站上红馆开演唱会。