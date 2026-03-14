前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？

王祖蓝与李亚男育有两女，二人已结婚11年，多年来一直恩爱。王祖蓝日前被网民在外地捕获，打扮似大叔的他，身形更成为焦点，一度被网民质疑是否人有相似，但因影片最后见到李亚男，令二人贴地出行的举动引起热议。

王祖蓝李亚男打扮随意

日前有网民在小红书分享在泰国曼谷旅行时，于地铁（BTS）车厢内偶遇王祖蓝与其妻李亚男。从影片所见，王祖蓝未有戴上口罩或太阳眼镜，身穿啡色Polo衫，搭配浅色短裤，造型十分随意。而身穿白色背心的李亚男，站在王祖蓝对面相隔两个身位，一直望住老公。

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不过片中的王祖蓝身形略显发福，见到其肚腩明显凸出，加上手臂挂住一个黄色环保袋，令46岁的王祖蓝散发出浓厚的「街坊大叔」味。另有网民留意到王祖蓝手上的手机，疑似最新型号的智能手机，其独特的镜头设计相当抢眼，单价估计过万。

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捕获王祖蓝夫妇的网民留言：「贴地！香港艺人背『垃圾袋』搭地铁，偶遇王祖蓝，人很好，还请我吃了一顿肯德基。」有网民好奇二人是否拍节目：「不是在拍甚么节目吧？居然和老婆一起坐地铁真的这么接地气的」。也有网民讨论王祖蓝身形：「中年发福」、「他有大肚腩了」等。

王祖蓝传拥过亿身家

王祖蓝近年更转型幕后，曾担任TVB的首席创意官，并在内地积极发展直播带货事业，又成立自己的公司，据传营业额高达数亿元。王祖蓝早年已独具慧眼，先后在香港、内地置业，有指其身家早已过亿，是圈中名副其实的「隐形富豪」。

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