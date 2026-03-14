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前TVB「御用富婆」近况曝光 出席圈中隐形富豪饭局 泄74岁惊人状态

影视圈
更新时间：17:07 2026-03-14 HKT
发布时间：17:07 2026-03-14 HKT

现年74岁的资深女星陈曼娜（Manna姐），在TVB剧集中多数饰演气焰嚣张的富太角色，因此被封为「御用富婆」、「御用阔太」。现实中的她同样投资有道，生活富泰。近年陈曼娜已减少幕前演出，享受人生。近日，已转行成为「保险女王」的前艺人王玉环在小红书上分享了多张饭局照，意外曝光了陈曼娜的近况。

王玉环晒「九男女」饭局照

从王玉环分享的照片和帖文可见，这是一场为她庆祝生日的温馨饭局。王玉环写道：「疫情结缘的『九男女』，因美食相聚，因交心相伴，聊人生、传正能量，这份情谊格外珍贵。」出席饭局的都是圈中人，除了陈曼娜，还包括胡枫、肥妈（Maria Cordero）、黑妹（李丽霞）、黄锦燊、周美凤等，位位都曾被指是圈中隐形富豪。

在合照中，陈曼娜精神饱满，贵气十足。其中一张照片，她身穿黑色上衣配搭型格帽子，低调又不失时尚感；另一张照片中，她则与好友亲密合照，笑容满面，气氛温馨融洽。整个饭局场面热闹，除了生日蛋糕，更有传统的寿包，可见众人交情深厚。

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陈曼娜投资有道成圈中富婆

陈曼娜自1970年代出道，参演过百部影视作品。她在剧中多扮演巴辣、拜金的贵妇，形象深入民心。陈曼娜在现实中亦是投资高手，眼光独到，多年来靠投资地产累积了丰厚身家，是圈中公认的富婆，有指她身家逾亿元。

近年，陈曼娜已处于半退休状态，大幅减少影视作品的产量，对上一部参与的剧集是ViuTV于2024年的作品《飞黄腾达》。虽然淡出幕前，但她人缘甚广，经常与圈中好友相聚，享受著写意的退休生活。

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陈曼娜晒超豪华别墅？

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