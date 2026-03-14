张继聪曾转发抗癌中学阿Sir众筹帖惨遭炮轰 导演彭秀慧：点谂到后续嘅发展会变得咁荒谬

40岁港爸兼体育老师陈Sir（Fox）今年先后确诊克隆氏症和第4期扩散性腺癌（Adenocarcinoma），体重暴跌55磅至117磅。陈Sir的太太Natalie近日在IG和Threads发文，称医疗费「漫长且昂贵」，为家庭带来沉重的经济负担：「我们决定发起这次私人募捐，希望能为家里减轻财政压力，让Fox和我能够毫无后顾之忧，集中所有意志对抗病魔。」

彭秀慧直言未想过后续发展变得如此荒谬

陈Sir的悲惨事件曝光后，不少网民向他们伸出援手，艺人张继聪和Coffee林芊妤等不少艺人为事件出一份力，但事件出现神逆转，有网民发现陈Sir一家生活奢华兼周身名牌，被质疑利用别人的爱心筹钱，张继聪和林芊妤惨被牵涉到，被轰「好心做坏事」，今日（14日）彭秀慧为事件在Threads发文，坦言：「点谂到后续嘅发展会变得咁荒谬，引起咁大嘅风波。」

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为陈Sir留言打气的彭秀慧为事件发文

40岁中学体育老师陈Sir的太太Natalie发起私人众筹医药费，最初得到不少网民伸出援手，连张继聪及Coffee林芊妤都出手支持，但其后被揭原来一家生活极度奢华，太太Natalie更加周身名牌，结果被网民狙击，纷纷到夫妇二人的社交平台留言，太太Natalie先删除负评，接著再将帐户转为私人状况，后来索性清零，张继聪Coffee林芊妤帮手转发变炒车，曾为陈Sir留言打气的彭秀慧，今日在Threads为事件发文：「最近嘅风波，我系其中一个曾经有留言，为当事人打气嘅过路人。几日前大数据将佢嘅post推咗俾我，知道一个我唔认识嘅爸爸一再有病，实在为佢难受，佢呼吁网民为佢打气。『叫人路过打气』系而家非常普遍嘅事，网民一句说话，可能真系会为有需要嘅人带来力量，重拾战斗力。我当时有轻轻睇下当事人之前嘅post，大概见到佢嘅BB出世冇几耐，本来系一个非常健康嘅人，又拥有快乐嘅生活，我对佢身患大病感到相当同情。当时佢需要嘅只系打气，不花费他人心力钱财，肯定不是坏事。点谂到后续嘅发展会变得咁荒谬，引起咁大嘅风波。有人因为恻隐而捐钱，有人因为睇唔过眼所以起底。首先，不负责任众筹嘅人，尤其系本身有能力嘅人，系绝对有问题！因为你利用紧其他人嘅同情心！坦白讲我睇到嘅时候都感到愕然同失望。然后我都俾人质问，做乜嘢支持？咦？我并无支持后来出现嘅募捐，但我唔会收返对一个有病嘅人嘅祝福同打气，两者并无冲突。而曾经支持募捐嘅人，我相信都系一时恻隐，冇谂到事情可以咁荒谬。世界真系荒谬！尤其是网络世界，有时会睇到令人好灰心！有人滥用人哋嘅同情，有人嘅善良被利用。」

彭秀慧相信所有做的事上天会看到

彭秀慧续说：「亦都有人苦苦追击一时恻隐嘅有心人，令世界上难受嘅人越嚟越多，气氛越嚟越可怕。希望今次嘅事件会令到大家下次想帮忙他人嘅时候加倍小心，点样帮，点解帮，但唔好动摇自己拥有令世界好一啲嘅微小善良。我相信所有做嘅事，行动或言语，个天都会睇到，个果都会返去自己𠮶度。我仍然希望世界上所有有病嘅人都会康复，有健康先至可以做好事造福世界。我理性知道网络世界任何说话都有机会成为被攻击原因，但求不要成为自己讨厌，或者伤害别人嘅人。」Coffee林芊妤亦对彭秀慧的说法表示认同：「当初有fan DM同我讲呢件事叫我帮手，虽然我最后拒绝咗post story 叫fans捐钱。但我当时自己睇完个post，亦因为我个囡囡都系啱啱出世无耐，所以觉得感同身受而自己捐咗钱同留咗个言鼓励佢哋，其实都无谂过最后会变成咁。亦有好多妈妈DM我叫我追返啲捐款，但其实我当初捐钱纯粹觉得个bb啱啱出世爸爸就咁样好可怜，所以当时谂法只系想俾个bb一份心意。 但无论点都好，如果真系利用别人同理心去呃钱既就点都唔岩架啦，希望啲钱真系用系正确既地方上，都希望件事快啲告一段落啦。」

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有网民声称获太太Natalie退钱

曾经一度被指神隐的太太Natalie，有网民声称是其中一个中伏者：「但我都想出个post讲natalie已退钱畀返我。佢哋都算系知错嘅。 大家不如放佢一马， 等先生好好养病啦。 我谂都系一时行错咗一步。」但仍有网民质疑事件的真伪：「你连证据都冇，我点知你系咪洗地啊？」、「大家要小心啲呀，啲骗案有一就有二 呢个post可能都系骗案。」、「有冇退款记录？」、「口讲无凭，当然阁下实在无责任向大众证明夫妇已退钱。如果佢想安心养病，就应该向公众道歉，并退回善款。否则俾人追击都无得好怨。」

张继聪亦受牵连被网民要求公开回应

与此同时，曾经在IG转发Natalie的帖文兼呼吁大众帮手的张继聪亦受牵连，不少人在他的社交平台留言：「请你回应众筹事件！如果系未经证实，请你呼吁停止捐款了，等事情得到澄清再呼吁捐亦未迟！香港人善心不应被利用！」、「做咗咁多年人，你今次真系老猫烧须，识得出story叫人捐钱，而家又唔识得出story叫人哋小心啲？」、「拎咗光环，走先！反观coffee就真系识保护佢啲 fans。」、「大众听咗你呼吁捐咗畀𠮶两夫妇，畀人呃钱，你点赔返畀人？？」、「公众人物应该要为件事承担后果啦，一句回应都唔应。」