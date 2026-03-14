日本奥斯卡丨《国宝》横扫10奖成大赢家 吉泽亮封帝激动拥抱拍档横滨流星 倍赏千惠子相隔45年再夺影后

有「日本奥斯卡」之称的日本电影学院奖昨晚（13日）在东京新高轮格兰王子大酒店举行颁奖礼，以203亿日圆（约9.94亿港元）创下日本史上非动画电影最高票房纪录的《国宝》共夺10奖，成为全晚大赢家。至于在日人气大盛的港产片《九龙城寨之围城》却痛失最佳外语片奖，败在《教宗选战》之手。

《国宝》擸尽10项大奖

《国宝》今次可谓威到尽，一手擸尽最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳剧本等共10项大奖。导演李相日率领演员及团队上台领取最佳影片奖时激动地说：「这真的是我们倾尽全力才取得的成就，演员们的敬业精神和工作人员的热情都无从说起，影片的每个部分都充满活力。正因如此，我相信它深深打动了每一位观众的心。」

吉泽亮在横滨流星手中接奖意义重大

2020年凭《王者天下》勇夺男配角奖的吉泽亮，今年凭《国宝》正式封帝，他从上届影帝、亦即其《国宝》拍档横滨流星手上接过奖座，二人更激动拥抱，吉泽亮感动地说：「今天能从横滨流星手中接下这个奖，对我来说意义重大。我们一起挺过了艰辛的培训期，无论对于这部电影还是对我个人而言，他都是非常伟大的存在。真的非常谢谢你。」他又指入行17年以来，以往演戏只觉很快乐，但演了《国宝》才真正体会到走在艺术之路的宿命感。

倍赏千惠子指木村眼睛给予她力量

影后奖座则由84岁《东京的士：回忆里程》女星倍赏千惠子夺得，她对上一次封后已是1981年。事隔45年再封后的她得奖后即向在片中饰演其年轻版的苍井优说：「太棒了，小优！」台下的苍井优则感动眼湿湿。倍赏千惠子亦向另一拍档木村拓哉道谢：「片中有很多的士里的戏份，每次从倒后视镜里看到木村先生的眼睛，我都会想『多么大而美丽的眼睛啊！』这给了我很大的力量。」男配角奖则由《爆弹》伊藤二朗夺得，他上台一边向台下感动爆喊的拍档山田裕贵挥手，一边说「我要哭了」。去年入围却失落奖项的他今年终于攞奖，他感动说：「我爱所有参与日本电影的人，也爱所有热爱电影、观看电影的观众。今晚真是个美好的夜晚。」女配角奖则由森田望智凭《Night Flower》夺得，凭《全裸监督》而为人所熟悉的森田在片中演保镖打到飞起，令片中拍档北川景子都频呼心痛，森田领奖时说：「大学时期，有一次试镜落选，我曾想过『是不是该放弃演戏呢』。那年苍井优在日本电影学院奖获奖时说了『电影真是美好的事物』，这句话给了我莫大的鼓舞。我想对当时的自己说：『谢谢你没有放弃』。」



第49届日本电影学院奖部分得奖名单

最佳影片：《国宝》

最佳导演：李相日《国宝》

最佳男主角：吉泽亮《国宝》

最佳女主角：倍赏千惠子《东京的士：回忆里程》

最佳男配角：伊藤二朗《爆弹》

最佳女配角：森田望智《Night Flower》

最佳外语片：《教宗选战》

最佳动画长片：《鬼灭之刃剧场版：无限城篇》

新人奖：河内大和《8号出口》、白山乃爱《秒速5厘米》、中岛瑠菜《东京的士：回忆里程》、坂东龙汰《爆弾》、松谷鹰也《荣光归来》、见上爱《国宝》、森田望智《Night Flower》