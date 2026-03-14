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吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价

影视圈
更新时间：15:58 2026-03-14 HKT
发布时间：15:58 2026-03-14 HKT

51岁前港姐季军吴文忻（现名吴忻熹）近年淡出幕前，2024年8月透露乳癌复发，之后积极到多地接受癌病治疗，早前又举办「生前追思会」，以乐观态度为生命奋斗。吴文忻今日（14日）在社交平台连出三片，透露上星期入院留医，今日可以出院，但其情况令人担忧。

吴文忻崩溃爆喊

吴文忻透露过去一星期到香港大学深圳医院检查，影片中见到吴文忻面容憔悴，说话气促，原来入院前已经低烧而不自知。吴文忻坦承癌细胞已扩散至脑部，更形容自己身体状况一度跌至谷底，癌细胞周身都有，甚至飘出「尸臭味」，令她崩溃痛哭。

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吴文忻在片中透露早前接受磁力共振（MRI）检查，报告显示癌细胞已扩散到脑部，吴文忻忆述得悉后的心情：「医生同我讲，照完MRI见到原来都有去咗个脑𠮶度啦…脑就好少嘅，即系1cm，两边都有。」

吴文忻极度恐惧

吴文忻坦承获悉噩耗后极度恐惧，当时更崩溃痛哭：「当然系好担心同埋好恐惧啦，我𠮶晚都…都爆喊嘅…真系惊嘅…上脑㖞大佬，系咪先？」吴文忻指医生称若化疗药物有效，便能攻击全身的癌细胞，包括脑部。

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谈起决定到深圳留医时，吴文忻声泪俱下表示，过去两三个月在港时，身心都已坍塌得好紧要，吴文忻形容当时的身体情况：「过去两、三个月觉得好接近死亡嘅感觉，我晚晚闻住呢个好...好好好醙嘅尸臭味，瞓觉嘅感觉。」吴文忻直言感觉自己：「得返四分一条人命，好辛苦」。

吴文忻开餐重口味

吴文忻在朋友介绍下，前往深圳的医院接受治疗，希望能为自己找到一线生机。吴文忻努力挤出笑容，表示有信心会康复，又称在内地接受治疗入住的三人房环境好，除可以嗌外卖，还分享照片曝光留医时的重口味餐单。吴文忻表示治疗、住院及药费只花24,000多人民币，比起在香港的一针已索双倍费用，认为值得北上治疗。

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