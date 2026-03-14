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《霞姐传奇》经典奸角「𡃁超」神隐逾20年激罕现身 昔日戾气荡然无存 近况曝光撞样郑浩南

影视圈
更新时间：09:00 2026-03-14 HKT
发布时间：09:00 2026-03-14 HKT

90年代是香港电影的黄金时代，电影题材百花齐放，如无厘头喜剧、黑色暴力美学、警匪动作、三级片等）、 香港电影仅次于荷李活，产量极高，当红影星塑造了无数经典角色。当年「香港影坛四大恶人」以何家驹、成奎安、黄光亮和李兆基而闻名，但其实还有不少出色的恶人，韩俊就是其中一人。

韩俊昔日戾气已经化为祥和

日前有网民在Threads贴上与韩俊的合照，相中的身形依然fit爆，发型与当年未有太大的转变，只不过由乌黑变成银发一族，但昔日的戾气已经化为祥和，看起来更撞样郑浩南。神隐逾20年的韩俊惊喜现身，迅即成为网民的热话。

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韩俊演出戏份不多依然留有深印象

韩俊在1988年于TVB艺训班毕业后加入TVB，曾演出不少剧集，例如在《他来自江湖》饰演黄秋生的「马仔」、《 人在边缘》和 《乌金血剑》，后来转战电影，最为人所熟悉是在电影《夜生活女王之霞姐传奇》饰演「靓超」，与叶子楣恩怨，再找人轮奸黎姿而逼她上绝路，不少人看到对他咬牙切齿，另一套深入民心的电影是在《赌城大亨之至尊无敌》饰演「聂生」刘兆铭的马仔大东，在董事会当众寸爆「贺新」刘德华而被他用大哥大电话怒打，虽然韩俊每次的演出戏份不多，但依然令人留有深印象，不过随着电影产量减少，韩俊亦未见有作品推出。

韩俊疑移民美国洛杉矶

今次韩俊惊喜现身，相中的餐厅疑在美国洛杉矶，有人留言称他「移咗民」，不少网民重贴当年他演出的经典对白，有人说：「我同不悔系真心相爱。」、「搞屎雄。」、「我金身出自山河，礼义文章有几多，笑问星君何日醉，星君笑说向星河，口中常吐军师计，乾坤一算走山河。」、「历史上第一位无定向机能失调综合症患者，比常欢仲早」还有人说「他来自江湖，文忠信嘅手下～」、「咁又唔系全部奸，他来自江湖，黄秋生手下万梓良朋友阿荣呢个咪系好人角色啰，最后仲要比黄秋生杀咗。」、「《新哥传奇》畀刘德华用电话扑头」、「后生其实几有型，老咗仲型。」、「keep得极型。」

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影坛四大恶人黄光亮晒豪宅：

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