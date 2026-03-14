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叶青霖罕晒外孙温馨合照 执意出家致离婚不影响与家人关系 与前妻廖安丽弄孙为乐

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-14 HKT
发布时间：11:00 2026-03-14 HKT

廖安丽前夫，前著名摄影师叶青霖，早年出家，法号为释常霖法师。近日他在IG分享跟外孙逛街的照片，释常霖法师一身朴素僧袍，虽然已经出家，但望著蹒跚学步的外孙，眼神充满关怀及温柔，他发文表示：「最近小孙子从澳洲来港一个星期，跟他相处时，想起了曾经跟大家分享过的一个理念。」原来在关爱之外，他还从学步的小童身上，感悟至深的佛理。

释常霖法师带外孙逛街

释常霖法师分享跟外孙的合照，并发文表示：「刚开始禅修的人，就像小孩子初学走路，在掌握要领之前，会经过不断跌倒，才学会走稳的技巧。小孩在学习过程中遇上挫折，有时会哭哭闹闹，父母亲都会用慈爱的方法循循善诱，不会喝骂和责备；而修行时遇到困难，例如静坐时妄念不断，完全静不下来，也不应该刻意压制或抗拒，甚至试图放弃。只要面对和接受这是正常现象，身心放松，就可以继续走在学习的路上。如此类推，就算在生命中遇到逆境、疾病等苦处，也要懂得欣赏，正如没有淤泥便长不出莲花，只要转念觉得这些都是助缘，苦就成为成长的沃土。最重要的，是学习小孩那颗「不知」的初心，即是没有分别计较的心。」原来释常霖法师眼中的外孙，也充满佛学禅理。

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廖安丽前夫叶青霖出家16年

释常霖法师出家前的名字是叶青霖，亦即是昔日TVB花旦廖安丽的前夫，二人于1982年在贾思乐介绍认识，并于1986年结婚，育有两名女儿叶懿德和叶懿恩，而廖安丽与前夫已成为外公外婆。当年夫妻二人创办婚纱摄影公司，想不到在2010年，叶青霖放下事业与家庭，在台北玉佛寺剃度出家，法号释常霖，二人在2012年正式离婚。

廖安丽被前夫「辞亲」感动

廖安丽接受访问时透露，前夫刚出家时，有不少人批评他「自私」，但廖安丽却有另一番体会，她表示出家前的叶青霖是个典型「大男人主义者」，自我中心极强。但在他决定出家时，必须遵循仪式，向她下跪「辞亲」，以了断尘缘。当时廖安丽看到了对方放下「小我」、追求「大我」的决心，终于能够放下成全前夫。

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