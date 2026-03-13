陈蕾出新碟《凝》包办词曲创作 将一连开4场音乐会 与乐迷超近距离接触

陈蕾日前宣布推出全新包办词曲创作专辑《凝》，「凝」一字继续承接上一张专辑《念》，都是来自她最喜爱的动画《Hunter X Hunter》，陈蕾借此意象，将全部意念凝聚于心，凝望那些拼凑成「陈蕾」的碎片——她认为，最强大的力量是来自向内深深拥抱自己、凝视最「完整」的自己——包括所有不完美、软弱、拖延、平凡的自己，首先接纳自己，你才能真正「完整」。

陈蕾迷茫时写下《扑克》

新碟收录十首歌曲，当中包括从未面世的《牛鬼蛇神》、《扑克》以及近日派台的歌曲《完整的我》，专辑所有作品由她一手包办词曲创作，亲手写下不同面向的自己。陈蕾说：「新专辑叫《凝》，咁我就想借用呢个「凝」字，去睇穿自己内心嘅唔同面向，所以新碟入面都有好多唔同风格同内容嘅歌曲，亦都有好几首作品都系疫情期间甚至五六年前就已经写咗，例如《五瓣玫瑰》同埋《扑克》。而《扑克》呢只歌对我嚟讲好重要，因为呢首歌系2020年喺我创作最迷茫嘅期间写嘅，当时越系想喺创作上追求独特、追求完美，反而慢慢地令我越写越乱、越迷失，亦开始对创作失去信心与动力。沉淀咗一段时间后我拆解到其实每个人最独特嘅就系自身嘅个人经历，于是我重新开始攞起结他创作，用最简单直白嘅方式写咗《扑克》。自此之后，每当我创作、甚至人生失意嘅时候听到呢首歌，我都会重新获得力量。」

陈蕾盼开音乐会与歌迷近距接触

为庆祝专辑面世，陈蕾亦宣布举行一连四场音乐会，希望与到场乐迷超近距离接触，门票公开发售不久立即秒爆，宣布加场后仍一票难求，估不到竟引来骗徒趁机用不同招数行骗，例如有人冒认歌迷会管理员，向歌迷声称可以安排内部门票，也有骗徒趁机在Threads上声称手快买多了，有多余门票原价出售引歌迷上钓行骗！幸好歌迷都很精警，互通消息求证！陈蕾非常感谢歌迷支持：「其实我自己就一路都好想做返一啲小型啲、Live House感觉强啲、全企位嘅音乐会，因为毕竟我自己都系咁样走过嚟，我就好想用咁样嘅形式去同我嘅歌迷分享《凝》呢只碟里面嘅歌，亦都会加插其他我觉得同呢一只碟嘅内容呼应嘅一啲歌曲落去，虽然今次系小型音乐会，但系歌都会唱得比较多，大家嚟睇呢个演唱会之前希望大家务必要听过哂呢只专辑嘅歌啦，因为到时我都会唱哂新碟入面嘅歌架！」

