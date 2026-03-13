抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁

40岁港爸兼体育老师陈Sir（Fox）今年先后确诊克隆氏症和第4期扩散性腺癌（Adenocarcinoma），体重暴跌55磅至117磅。陈Sir的太太Natalie近日在IG和Threads发文，指老公的有薪病假预计至今年5月会结束，由于医疗费「漫长且昂贵」，包括未来的标靶药物、医生诊金、其他治疗等，为家庭带来沉重的经济负担：「我们决定发起这次私人募捐，希望能为家里减轻财政压力，让Fox和我能够毫无后顾之忧，集中所有意志对抗病魔。」

陈Sir一家悲惨事件出现神逆转

陈Sir一家的悲惨事件曝光后，不少网民向他们伸出援手，艺人张继聪亦曾于IG转发Natalie的帖文兼呼吁大众人帮手：「加油，一切会好，希望大家帮手」；Coffee林芊妤亦于IG收到一位fans私讯，告之其朋友患病情况，希望她于社交网呼吁fans捐钱筹医药费。不过有网民发现，陈Sir一家住大屋兼生活奢华，Natalie的IG更发现周身名牌，爱用HERMES、Chanel、LV及Loewe等名牌包包，还爱戴Cartier以及Chaumet等名贵首饰，于是纷纷留言丧闹二人，更何解要公开众筹医药费。

相关阅读：海俊杰太太莫家慈离世丨曾落泪紧急呼吁为妻众筹惹回响 可供移植来源属「尸肝」 筹百万救不回挚爱

疑似Natalie拍摄home tour片曝光

虽然陈sir曾辩称是「深圳A货」，不过依然平息不了民愤，更有网民翻出疑似Natalie拍摄的home tour短片，片中所见独立屋面积超大，还有人核对Natalie跟亲友的聚会照兼留言：「同条片match度，似系佢哋或家人间屋。」结果陈Sir夫妇再度被狙，有人说：「请问可唔可以帮忙劝喻太太过返所有钱比受害嘅妈妈们？」、「祝你早日康复。但叫你太太停咗众筹先啦！」、「挂墙钟都三千几蚊，你哋仲同陈sir担心医药费？」、「认真，我好同情你患病嘅遭遇，但我真系好不耻你老婆嘅众筹行为，深圳货就肯定冇人信，因为卖咗你间屋已经可以帮你医到病，其实我都觉得你应该睇清楚你老婆份人，宁愿出嚟众筹都唔愿卖佢啲嘢帮你筹钱，咁样都叫共患难咩？」、「系咪真系需要向网络上面嘅陌生人筹款？奉劝大家发放自己嘅善心之前睇清楚，唔好咁轻易将自己辛辛苦苦揾返嚟嘅钱捐出去。」、「屋企咁大咁豪华。」、「香港仲有好多低层嘅重症患者好需要钱㗎，其实你应该优先帮𠮶啲人去筹钱先，真系唔好跟车太贴。」

张继聪曾于IG转发帖文受牵连

曾于IG转发帖文的张继聪亦受牵连，有人留言：「喂，老老实实啦，你咁样帮佢知唔知佢家底有几多？你啲fans一窝蜂去众筹。」、「冇人话佢假病，但呢个家底要众筹咩？一只Cartier手鈪22万够平民用大半年。唔好好心做坏事㖞」、「惊你人善意被滥用。」、「跟车太贴。」

Coffee林芊妤亦在IG限时动态贴上与声称是陈sir友人的对话，对方明言希望借用Coffee林芊妤的力量，呼吁fans们一齐募捐，但Coffee林芊妤婉拒并称要向fans负责，所以只以私人性质捐钱，其后Coffee林芊妤还说：「不过当时亦知道佢有一个11个月大嘅BB，作为一个啱啱生完BB嘅我嚟讲，我觉得感同身受所以我就自己捐咗钱，同埋留咗个言畀佢哋，想鼓励佢哋一家人。但估唔到今日件事会发酵到咁样，而我当时俾嘅只系小小嘅心意，好啦～希望大家都身体健康，其他嘅我就唔回应啦。」

相关阅读：美国男星James Van Der Beek大肠癌病逝 亲友发起众筹活动 名导史提芬史匹堡与太太捐出19.5万港元

陈Sir希望获赞助逾万元最新型号电话

后来还有人发现陈Sir在IG限时动态出po，希望可以获SAMSUNG赞助一部逾万元的最新型号手提电话并扬言出院后会转会：「其实我呢期睇中咗呢部高科技用嚟学AI。」有人留言丧闹：「你想私家咪自己比钱，仲咩用病作为赚钱工具，消费人嘅善心去搞众筹？？你仲叫Samsung送手机？！你自己都有钱买手机啦下话，想食咩药，叫老婆变卖啲袋咪得。你哋银行都有钱啦，扮咩吖。 人在做，世人在看。」事件于threads不停发酵，陈太Natalie先在IG删除所有负评，其后再将IG和Threads设定为不公开，结果大批网民涌到陈Sir的IG留言，而陈Sir对上一次出po是二日前，他称：「身体在抗议，呼吸在急促，但我告诉自己：黑隆岩将军，不能认输。」叶蒨文（Sophie）亦有留言打气，陈Sir不忘说：「如果女神都可以帮我share就太好啦。」有网民立即提醒叶蒨文：「你唔好畀佢呃到呀，女神。」