「池子孝」阮政峰离巢后近况曝光 转战友台将现身节目巡礼 自爆患病曾被母误会智障

影视圈
更新时间：18:30 2026-03-13 HKT
发布时间：18:30 2026-03-13 HKT

34岁的阮政峰已入行15年，在处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「池子孝」与饰演「Liza」的姜丽文组成CP，获观众喜爱。不过阮政峰于去年7月结束与TVB的14年宾主关系，去向最近曝光。

阮政峰百足咁多爪

阮政峰离巢后百足咁多爪，开workshop教班外，又担任婚宴主持、活动司仪、魔术师、武术导师。香港国际影视展2026将在下星期举行，仍渴望做演员的阮政峰，将会出席HOY节目巡礼，届时还有陈启泰、马志威、敖嘉年、邱晴等同场。

而阮政峰早前在电台访问上，揭开童年有ADHD（过度活跃症）、读写障碍问题。阮政峰最初称：「我谂我系ADHD（过度活跃症）卦，俾你有种感觉系因为过度活跃症。（你其实系？）系呀系呀系呀！我阿妈…我阿妈以前以为我系智障。」

阮政峰童年英文差

阮政峰坦言儿时令母亲担心：「我英文好差嘅，即系细个嘅时候，有尝试过系妈咪喺屋企陪我温书嘅时候，即系陪我…陪我背一个字，就系H-E-R-E。我背咗一个钟，唔识。就连我阿嫲『H-E-R-E』啊，我都记得啦。所有老师都搞我唔掂啦，咁几个老师都喊走咗几个啦。」

有见及此，阮政峰的妈妈便带他去做智力检查：「上到去就，有啲枱啦，各样嘢啦，跟住有位女士，跟住佢同你譬如，看图讲故事呀，砌图呀。我…我直头连去个test背后想 test我啲咩，我都知其实。」主持问是否有读写障碍时，阮政峰直认不讳。

阮政峰紧张易出错

阮政峰举例做司仪、主持时最难面对，只是炒热气氛不用背稿没有问题，但一要背稿就出事，要在家中反复背诵百次以上，但一紧张便容易出错，令他最担心是讲曾受邀机构或产品名称，表现不够专业。

