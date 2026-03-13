陈凯琳承认收到《浪姐7》邀请 老公郑嘉颖鼓励：趁年轻乜都试 有留意蔡思贝离巢TVB望对方有更好发展

陈凯琳今日（13日）出席一个护齿活动，笑言活动前刷了6次牙，要以最健康的牙齿示人。她透露很注重口腔护理，平时会带牙刷出街，担心牙齿不美会影响工作，她也有教孩子要好好刷牙，笑言小孩子耐性不足，她会播歌或以小游戏鼓励他们刷够时间，更会在他们刷完后鼓掌，给他们满满的情绪价值。

陈凯琳未知会否参与《浪姐7》

对于有传她参与内地节目《浪姐7》，她承认有收到邀请，正商讨细节，未知最后是否真的会参与，「老公（郑嘉颖）都有参加过类似节目，他话通常去两星期就回港几日，顺利晋级就再去，所以在照顾小朋友方面都要和家人沟通如何安排，家人都很愿意配合，老公好好，他很鼓励我，叫我趁年轻乜都试，他都有和我分享经验，如果真的参加要好好调整心态，他比较担心我的心理，怕我会受别人的言论影响。（有指今次全直播压力大？）港姐都是直播，无修饰的条件下，观众会见到最真的我们。」

陈凯琳好好把握工作机会

谈到她早年在台庆节目将「奋不顾身」讲错成「粉身碎骨」成笑柄，问到可怕到时会讲错说话？她笑言早前见到丁子朗，获告知这个笑点再成热话，她认为这个话题能成为永远的笑点也是好事，如果直播时又讲错说话，又有另一笑点让大家加深对她的记忆，至于要在节目上唱歌跳舞，她表示要再练习，相信到时会有老师教，但如果最后未能参与也会平常心，又直言自己唱英文歌会比较舒服，指《终身美丽》是她的饮歌，问到可会唱郑嘉颖的歌？她笑言会拣《一千个愿意》。讲到她暂时是名单中唯一一个香港艺人，她指因仍未落实参加，未有好好了解详细名单，不想给自己太大压力。她早前分享与妈妈到深圳影写真的短片，问到是否积极开拓内地市场？她表示市场无分地区，有机会就会好好把握。

陈凯琳赞蔡思贝敬业乐业

另外，谈到同届港姐蔡思贝宣布离巢TVB，她表示有留意报道，赞她是一个敬业乐业的艺人，祝愿她未来有更好的发展，称自己2年前都离开了TVB，现时应给她空间好好思考下一步，问到可会与她分享做KOL心得？她说：「如她有兴趣很乐意分享，我们是同一届港姐，虽然大家发展的路都不同，但各有各美丽。」陈凯琳不时拍片分享日常生活，早前重身穿17岁时的毕业裙仍合身获网民大赞，但在家中拍片时曝光复式豪宅，除以近期大热的日本猕猴「Punch君」拍片，片中又放满自己的相片却被网民指她自恋，陈凯琳一一回应说：「条毕业裙当年找了很久，最终在一间二手店才找到满意的，但条裙是大码，改裙的钱仲贵过买裙的钱，本来叫妈咪不要买，但她说毕业人生得一次，我又喜欢就买了，所以我都有好好保存，是一个重要的回忆，多谢妈咪咁锡我。至于豪宅，其实除了自己屋企，我都在不同朋友家中拍片，我依家间屋是4、5间屋连住，有3万尺，哈哈。Punch的故事很励志，希望透过牠鼓励身边人，不过只公仔我一早就买了回来。至于自恋，屋企除了我的相，都有很多家人的相片，不过大肚相就只摆在房，虽然拍得很唯美性感，但老公不想摆出面，不想人人来到都看到，咁我都无想过要放在厅，所以就摆在房间。」