已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年

陆永近与黄嘉雯（Carmaney）主持的健康资讯节目《医啲 阿妈都唔知》目前在TVB Plus（82 台）热播中，节目找来医护专业人士探讨日常健康话题，改正一些医学认知的谬误。打头阵的是掌管陆永一家健康的邹重璂 （Terence）医生，邹重璂医生的造型相当前卫，手臂有大量纹身，加上又不少独特的观点，在网络上掀起不少热话。

邹重璂医生的背景同样大有来头

但原来邹重璂医生的背景同样大有来头，邹医生毕业于中大医学院，曾在威尔斯亲王医院麻醉及深切治疗部工作，后来转为私人执业，于2000年创立天一医疗集团，成为本港首间提供24小时诊症服务的私家诊所。邹重璂医生还是已故电影大亨邹文怀的私生子，不过邹重璂医生鲜有提及此事，一方面不想倚靠父亲的名望，另一方面亦顾虑到会让「某些人」不快。

邹文怀有一个红颜知己伍淑芳

曾有「电影教父」之称的邹文怀创办的电影王国「嘉禾」叱咤一时，与太太袁曦华育有一名女儿邹重珩，一家三口经常出席公开活动，但原来邹文怀本身有一个红颜知己伍淑芳，她更为邹文怀诞下两名私生子邹重珏及邹重璂，不过多年后因病离世，两名儿子交由伍淑芳的家姐杨洁芳照顾，虽然家庭环境复杂，不过邹重珏及邹重璂相当勤奋，有指邹重珏于美国任职土木工程师，邹重璂成为医生兼「医疗机构」创办人，邹文怀晚年亦曾亲口证实与私生子的关系，更形容邹重珏和邹重璂是「独立有成就」。邹重璂亦经营YouTube频道「毛豆医学院」，分享医学常识与生活点滴，其太太Amanda偶尔在影片中亮相，并曾示范靠他的方法保持身形，邹重璂跟太太育有两名女儿，女儿更于哈罗香港国际学校（Harrow International School）就读。

邹重璂鲜有谈及与邹文怀的父子关系

邹重璂鲜有谈及与邹文怀的父子关系，他曾说：「我唔使靠老窦！如果我话『听见佢咁赞我，我好开心』，又怕佢老人家（邹文怀）话：『我冇咁讲过』；如果我话no comment，你又会话我连屋企人都唔认…你哋可能会闹我系衰仔，老窦都唔认。但希望你明白，你提呢啲嘢，会有人唔开心㗎，我唔想有人唔开心。」不过邹重璂一直很仰慕爸爸并曾在邹文怀的追思会上说：「有啲媒体嘅报道唔系太准确，我绝对冇含恨40年，我好自豪有呢个老窦，老窦亦明白媒体有啲故事需要去写，如果材料唔够哀怨动人、缠绵悱恻嘅话，会加少少嘢上去，好似煮嘢食唔够味会加啲味精，大家系圈中人都明白呢一点。08年老窦退休时，有人建议佢出自传，将自己视野及经历跟人分享，但佢同我讲伟人先会出自传，佢话佢唔系一个伟人，但佢喺我心目中，老窦系一个伟人。」

