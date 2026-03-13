抗癌歌后豁达面对人生起跌 乳房重建失败植入物「移位到腋下」随时会爆：已经受够唔想再做

52岁李乐诗（Joyce）凭TVB处境剧《真情》主题曲《无悔爱你一生》而为人熟悉，歌曲爆红唱到街知巷闻，不单成为神剧功臣之一，更因此曲在各地登台job接不完。李乐诗在2021年确诊乳癌，需接受手术切除两边乳房，其后曾四度进行乳房重建手术却都告失败，这让她深受打击。'

李乐诗成功击退癌魔重投音乐事业

近日李乐诗接受好友钟慧冰的YoTube频道访问，成功击退癌魔的李乐诗重投音乐事业，对于当年抗癌之路，李乐诗说：「好彩检查出嚟我系第一期，冇扩散出去，但系医生都觉得我应该切除，因为我有好多粒，抽咗都所余无几，所以不，全部割晒喇。」

李乐诗同时接受乳房重建手术

在访问上，李乐诗表示每年都会做身体检查，不过当时因为implant疫情，2020年没有见医生，翌年再去做检查，做完乳房X光摄影，看到好像有点东西，结果在医生建议下再做活组织检查：「𠮶阵我做咗四、五次，因为我有很多粒，因为每一粒都不同，喺等报告系好惊，唔知系第几期，有冇扩散，又谂到啲仔同老公，如果我喺度佢哋会点？」李乐诗接受完手术后，李乐诗同时接受乳房重建手术：「𠮶个手术差唔多做咗8个钟，做咗个叫 expander（扩张器），因为切除之后，你啲皮会少咗，所以要等啲皮肤涨大啲，等到准备好了，先可以摆个implant入去。」李乐诗续说：「一个月后，开始好似好敏感，𠮶个expander差唔多去到腋下，又瘀又痛，完全移咗位。」

李乐诗拒绝再做重建手术

经过医生检查，证实是移了位，结果又要动手术拎出，李乐诗说：「过咗一个月又摆返入，点知都系发炎，仲移位到腋下，喺皮肤下面凸出嚟，好一只角咁，医生话唔得，要拎返出嚟，担心𠮶个嘢会爆出嚟，最后我都唔想再搞，入到手术室都觉得惊，反正我觉得老公都唔会离开我，所以我觉得要接受，我依然系好靓，就算系平胸都一样。」李乐诗未有再考究是甚么原因：「因为我觉得，我已经受够，唔想再做，又唔会去告医生，不如做自己钟意做嘅事，最重要系开心。」现时李乐诗仍要服药，防止再扩散，经历过后，李乐诗更加珍惜眼前人，将重心放在老公和三个儿子身上：「开心自己仲喺度，每样嘢都要乐观去睇，每个人都会死亡，要珍惜每一段时间，因为人真系好化学。」

