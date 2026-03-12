Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男神送外卖变伴郎？突袭婚礼现场新郎惨被无视 新娘兴奋到以为发梦：还想再来一遍

影视圈
更新时间：19:00 2026-03-12 HKT
发布时间：19:00 2026-03-12 HKT

51岁吴彦祖（Daniel）与混血名模Lisa S.婚后育有女儿吴斐然（Raven），一家三口曾于美国定居， 小休过后，吴彦祖最近转战内地，除了进驻小红书外，还参与综艺节目。近日吴彦祖在杭州拍摄综艺节目《风华合伙人》，不过在误打误撞下，在一场婚礼上掀起了小风波。

吴彦祖化身伴郎忙忙碌碌找婚鞋

吴彦祖、代旭、井胧当时正录节目，三人齐齐上门送外卖，买家原来进行接新娘环节，结果新郎即场邀吴彦祖等人担任伴郎，更化身伴郎忙忙碌碌找婚鞋，有伴娘坦言：「除了新郎其他人都不知道，自己当时激动得以为是做梦，早知道就不堵门了。」

吴彦祖误打误撞闯进接新娘现场

吴彦祖今次误打误撞闯进接新娘现场，在新郎邀请下参与后续的破门、找婚鞋等婚礼环节，他毫无架子地为一对新人找婚鞋，片段迅速在网上疯传，片中可以听到尖叫声连连，相信是大家都不相信吴彦祖都来参加婚礼。有网民指摄影师不专心，都没有在拍新郎新娘，反而被吴彦祖吸引：「这位摄影师能不能不要分心，好好拍新郎新娘。」

新娘感觉在做梦还想再来一遍

伴娘事后在社群发文：「像是在做梦！当伴娘遇到老公了！开门那一刻，我人直接傻掉！原来幸福可以这么突然，到现在和姊妹们的嗓子还哑著呢。」她形容当时看到吴彦祖的瞬间完全愣住，现场气氛瞬间沸腾。被吴彦祖搞到「忘我」的新娘更说：「我现在感觉还是在做梦一样，我第一眼看到的时候，我以为是那种模仿，就不敢相信，非常满意，还想再来一遍。」

