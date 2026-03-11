张国荣收$1拍《流星语》导演张之亮感难忘 范卓贤唱户外骚曝光率日增

《第四届香港流行文化节》宣传活动今日（11日）在东九龙文化中心举行，导演张之亮，作曲家、二胡家朱芸编与歌手范卓贤（Jacky）出席。《全民造星VI》季军范卓贤将演该文化节「IMAGINELAND 2026」户外骚，他今天即场演唱两首歌曲，包括新歌《泪光万岁》。

《流星语》4K修复版上映

此外大会于4月26日在文化中心放映由张国荣（哥哥）主演之电影《流星语》4K修复版，导演张之亮讲述当年拍摄时面对金融风暴，业界因为此成立了「创意联盟」，他写好《流星语》剧本，在尔冬升导演介绍下认识了张国荣，得对方应承不收费演出，惟碍于合约问题，要象征式在合约上写上一元酬劳。张国荣大讃张国荣在拍摄过程中放下自己，没有巨星架子，「因为哥哥不想为其他演员添压力，反而是迁就其他人，艺德非常之高！」