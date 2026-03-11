自然系女子旅行3｜林映晖再主持「比坚尼浸温泉」正过《女行团》？两大小花受热捧性感加入

TVB Plus王牌旅游节目《自然系女子旅行》系列一直深受网民欢迎，TVB近日宣布强势回归，开拍第三季，并将远赴花莲、台东及韩国济州取景。主持人「晖哥」林映晖凭借前两辑节目一呜惊人，其可爱怕丑的邻家女孩形象，与浸温泉时展现的夸张骄人身材形成强烈对比，让观众眼前一亮，被封为「新一代TVB咪神」。随著新一季开拍消息传出，晖哥过往的温泉性感照亦再度被网民翻Loop回味。

林映晖《自然系》奠定咪神地位

在《自然系女子旅行》前两辑中，晖哥曾与林襄、张雅涵、林莎等台湾女神齐齐浸温泉。当时不少观众只认识她可爱的外表，没想到她在镜头前穿上比坚尼后，身材完全不逊于一众性感女神，反差感极大，成功引起热话。从网上流传的性感照可见，不论是独自浸浴，还是与嘉宾互动，晖哥的丰满上围都极为抢镜，奠定了她在观众心中的性感地位。有网民指，友台HOY TV的《女行团》主打女星性感出行，收获不少关注，而TVB今次再派晖哥出战，显然是「终于出招」，意在与友台抗衡。

网民公投林映晖性感拍档

《自然系女子旅行3》将由晖哥伙拍3位TVB自家女艺人，一同上山下海，体验绝景温泉。嘉宾人选虽未公布，但已引发网民在讨论区发起公投，其中以前港姐季军梁超怡（Carina）及新生代小花叶靖仪（Michelle）的呼声最高，被视为加盟节目的两大热门。

叶靖仪似朴敏英受追捧

叶靖仪因其甜美外貌和激似韩国女星朴敏英而备受追捧，网民大赞她「好自然靓𠮶种」、「咁索又gfable」。而她亦不吝在社交媒体上大派福利，分享泳装照和生活美照，其清新又带点性感的风格，与节目《自然系女子旅行》的疗愈主题不谋而合。

梁超怡可爱性感追捧者众

另一位大热人选梁超怡，自参选港姐以来便凭借标致五官和优雅气质吸纳大量粉丝。她在社交媒体上同样活跃，时常分享各种时尚造型，当中不乏突显好身材的性感打扮，尽显健康美态。网民力挺她加入，认为她与晖哥的组合定能产生新鲜的化学作用。

