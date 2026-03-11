朱芸编与女友Winka第一次合作 担心外界误会有私心

作曲家朱芸编、歌手范卓贤、导演张之亮今日（11日）到东九龙文化中心出席《第四届香港流行文化节》宣传活动，大会宣布开幕节目，是由朱芸编、冯颖琪担任策划之《梦之深境》。

李骏杰@MIRROR主演《梦之深境》

《梦之深境》打头阵4月17日由林奕匡、Winka（陈泳伽）演出，4月18日则由Jeremy（李骏杰）及邓小巧出演。朱芸编受访时透露，筹备是次项目花了大半年时间，问到是否他推荐女友Winka参与演出？他指团队上下一致有这个想法，在构思演出时，「望找一位女歌手是大嗓子。」出于私心邀请女友演出？他否认：「我就是怕外界有这感觉，冯颕琪就话为何要惊？我便找Winka，她即时同公司商量，（你们有交集？）我改编歌曲改编，她演唱时我也会指挥。」直指这次算是两人正式合作演出。问是否担心合作时难搞？他即哗了一声：「不难搞！她是专业歌手，（工作外难搞？）我们还未开始彩排，期待有火花出现。」

朱芸编太忙冇去陈泳伽屋企拜年

至于会否为女友创作新歌？朱芸编抱随缘态度，并说：「不希望因为男女朋友的关系『就手』而做。最重要是客观，作品呈现是否是适合那个声音，或与她出歌的方向配合，我宁愿从这方向去做。」问到新年期间可有到对方家中拜年？他表示双方都太忙，他除了忙文化节的工作之外，又要筹备6月与香港中乐团演出的《光影之悟空破地狱》，「歌曲要重新编曲，所以没时间去拜年。」