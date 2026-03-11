Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑秀文演唱会2026丨Sammi首登启德主场馆 《You and Mi》终站日期、演出详情懒人包

更新时间：18:58 2026-03-11 HKT
发布时间：18:58 2026-03-11 HKT

郑秀文启德演唱会2026丨乐坛天后郑秀文（Sammi）继2024年红馆演唱会及亚洲巡回演出后，早前传出她将首登启德主场馆举行演唱会，令全城期待。今日（11日）郑秀文在IG公布其亚洲巡回演唱会的最终站详情，郑秀文将于2026年7月10日及11日，历史性首次踏足香港启德主场馆举行《You and Mi concert.》，消息一出，立即引来歌迷热切期待。

郑秀文启德演唱会令歌迷期待

郑秀文在IG发布了一段气势磅礡的宣传影片，背景正是可容纳五万人的启德主场馆。她兴奋地写下：「人生第一次『启德』开show。」并向歌迷发出感性约定：「上次错过了香港和澳门，又或者想再一次感受澎湃、兴奋、感动。Mi 约定你们。将最好的自己交出。」这不仅是郑秀文演艺生涯的新里程碑，更是她与歌迷之间一场重要的约定。

《You & Mi》巡回演唱会终章——启德主场馆

《You and Mi concert.》自2024年于香港红馆起跑后，于2025年移师澳门、2026年4月登陆吉隆坡。这次在启德主场馆的演出，将是整个亚洲巡回演唱会的最终站，意义非凡，为整个巡演划上完美句号。

郑秀文启德演唱会2026详情一览

演唱会名称： 《You and Mi 郑秀文演唱会2026‧亚洲巡回终点站》

演出日期： 2026年7月10日（星期五）及11日（星期六）

演出地点： 香港启德主场馆

门票详情： 票价及公开发售日期待定，请密切留意主办单位稍后公布。

郑秀文启德演唱会2026宣传片：

