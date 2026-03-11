前TVB小生首谈破产是「美丽的误会」：老人家讲嘢系啱㗎 因担保种下惨痛教训

68岁前TVB传奇小生、「阿灿」廖伟雄淡出幕前从商多年，, 一度向农业界发展，近年移居马来西亚后，事业版图越做越大，去年在吉隆坡开设「七星级餐厅」，打造一间占地1.5万呎、4层高的饮食娱乐基地「星厨私宴」，又开设工场生产「百分百纯鱼肉」的靓鱼蛋。

廖伟雄称破产是美丽的误会

廖伟雄的从商之路可算波折重重，90年代弃影从商，先后经营食肆、生产酱料等，其中98年开设卡拉OK，可惜遇人不淑，被其中一个股东骗财后蚀本离场，及后开设的护肤品直销公司，因无力偿还40万债务，于99年被银行申请破产，人生直堕谷底，至2006年才还清所有债务。近日廖伟雄接受访问称破产是美丽的误会。

廖伟雄为朋友做担保买车被逼破产

廖伟雄日前接受TVB《娱乐新闻台》专访，重提当年破产一事，廖伟雄说：「𠮶阵时完全系一个美丽嘅误会，系因为我担保咗个朋友买部车，咁之后呢，跟住个朋友又冇工，我又唔知道，𠮶阵时仲啱啱搬屋，喺香港搬过嚟马来西亚预备喺度做，我由一间屋搬去另外一间屋，咁𠮶度啲信就寄晒去𠮶度嘛，我知鬼咩，𠮶间屋都卖埋，你点会谂到，𠮶条友冇供㗎？你去担保，所以唔做中、唔做保，唔做媒人三代好系最啱㗎，我话你听呢个世界啲老人家讲说话系啱㗎。」廖伟雄续说：「咁跟住咪全世界咪揾你啰。好简单，我哋系公众人物，啲记者咪嚟揾你啰，𠮶个又嚟揾你还债，你点顶得顺？咁咪破产啰，一路去还钱啰。」

廖伟雄健康状况亦引起关注

不过近年廖伟雄的健康状况亦引起关注，他曾透露左脚出现轻微中风，加上右脚痛风，一度影响活动能力，问到目前的身体状况，廖伟雄说：「人生嘅历程系咁样，过往阿灿有福气㗎，因为佢为好多人带嚟欢乐。呢个系福份嚟㗎，咁而家我咪要去继续去我自己嘅梦想啰，就系希望去做一啲健康嘅食品，一啲高质量嘅食品，嚟带畀普罗大众，令到大家都可以得到健康，呢个系我自己嘅梦想。而家身体OK嘅，系中风𠮶𠮶吓嘢初头都好惊㗎。但系后尾食咗粒药，好返，咁跟住又再去电疗啊，去整啰。」今次廖伟雄再度露面，状态明显比之前好，相信已经康复。

