邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因

有「最美星二代」之称的邱淑贞大女沈月（Ayla），完美遗传了妈妈的优良基因，无论精致五官还是姣好身材都备受赞誉。近年，她以模特儿身份活跃于时尚界，频繁亮相各大品牌活动，成为炙手可热的时尚宠儿。

沈月挑战半熟女路线

沈月近日为内地著名杂志拍摄一辑时尚照片，并大方地在社交平台分享拍摄花絮，其最新状态再次惊艳网民。从照片中可见，沈月的颜值依然美不胜收，而这次她一改昔日的甜美少女风格，挑战半熟女路线，举手投足间散发出女人味，不论表情还是甫士都充满诱惑和妩媚。

沈月喱士内衣展示美好身材

其中一张照片中，沈月身穿一件黑色低胸条纹上衣，慵懒地坐在床上。令人惊喜的是，上衣下滑露出了内搭的粉红色吊带喱士内衣，这种配搭既保留了少女的甜美感，又巧妙地流露出她丰满的性感身材。她将一双美腿搁在床上，更显得双腿白滑修长，整个画面充满性感气息，与她平日的少女形象截然不同。

沈月露纤腰眼神妩媚

在另一张照片中，沈月换上一身牛仔劲装，内搭白色小背心，并刻意拉开外套，露出性感纤腰。她直视镜头，眼神罕有地流露出诱惑魅力，再次证明她能够轻松驾驭各种风格，可塑性极高。

