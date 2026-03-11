添麦菲查洛美北京出席新片首映礼 与导演用中文写新年挥春 被机械人打前空翻震慑

金球影帝添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）日前现身成都后，昨再到北京为新片《Marty Supreme：癫造之才》出席首映，他与导演Josh Safdie被两个机器人的表演震惊，机械人被请到台上与添麦菲互动，看到机器人轻松做了两个前空翻，添麦菲当场被震慑住，露出一脸的不可置信，另一只手则一直紧紧捉实身边的导演。机械人又拿着乒乓球拍示范正手及反手击球，都让添麦菲睇得十分投入，他亦坦言「有点吓人」。

添麦菲认出孙颖莎

首映上，添麦菲与导演用中文写新年挥春，分别写有「日进斗金」与「招财进宝」，居于北京的前NBA球星Stephon Marbury都是首映礼座上客。前日添麦菲抵达北京后，到胡同闲逛感受当地生活气氛，并且在一间小店意外看到了奥运乒乓球金牌选手孙颖莎的海报，他即时认出女方，再用标准中文兴奋喊出：「孙颖莎！我要买这个！」日前，他在成都除了到公园睇民众跳广场舞外，又与老人家打乒乓球，最搞笑是他更当起小贩卖「霉豆腐」，有客人霸气表示要将摊位的豆腐全部买下，添麦菲立刻变脸，换上灿烂笑容，并以中文表示：「这我自己做的。」接着他以乒乓球拍熟练地切豆腐、调味等，影片公开后，一度有不少人认为是「AI影片」，后来证实真的是添麦菲做小贩。添麦菲今年凭《癫造之才》入围奥斯卡影帝，呼声与《罪人们》Michael B. Jordan不相伯仲，很有可能拿下生涯第一座小金人，奥斯卡将于香港时间下周一早上举行。