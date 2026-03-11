Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭羚孖陈秋霞林志美「同框」再合唱 萧潮顺制作AI片贺母校民生书院百周年

影视圈
更新时间：15:15 2026-03-11 HKT
发布时间：15:15 2026-03-11 HKT

日前3月8日既是妇女节，同时是民生书院的100周年校庆大日子 ，民生书院在这100年中孕育了不少社会知名人士，商界代表有林建岳、王维基、杨主光和李正培，来自演艺界台前幕后的则包括歌手陈秋霞、彭羚、林志美、演唱会总监萧潮顺、跨界媒体人周国丰和制作人唐婉仪。

周国丰声音导航

当年民生书院90周年校庆时，校友陈秋霞便特别撰写了一曲《光与生命》，并由她和两位师妹林志美、彭羚合唱，道尽每个同学的心声 ，这也是彭羚久别幕前诚意为母校献声。作为民生书院的一份子，演唱会总监萧潮顺近年为乐迷带来许冠杰、汪明荃等巨星在红馆上的精彩演出，他也是罗启豪联乘谭辉智即将举行的《双星演唱会》的幕后推手，因此顺理成章肩负起今次「民生100」视频的制作。萧潮顺表示﻿能够帮母校民生书院制作「民生100」视频，用以纪念和祝贺母校创立100周年深感荣幸，并以现今的AI技术为基础制作这个视频，「AI技术将无数不可能变为可能，今次为母校用AI技术回复非常可观的旧人旧事，结合多年前陈秋霞、林志美和彭羚参与拍摄的画面，让大家透过影像认识我们的民生情，了解这100年香港的变化、进步。」

为了令视频尽善尽美，萧潮顺更找来了师弟周国丰负责声音导航，师妹唐婉仪领导AI团队完成制作，大大提升了「民生100」视频的纪念价值、珍贵性及可观性。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
23小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
4小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
7小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
6小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
21小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
7小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
23小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
49分钟前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
21小时前
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
4小时前