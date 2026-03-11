彭羚孖陈秋霞林志美「同框」再合唱 萧潮顺制作AI片贺母校民生书院百周年

日前3月8日既是妇女节，同时是民生书院的100周年校庆大日子 ，民生书院在这100年中孕育了不少社会知名人士，商界代表有林建岳、王维基、杨主光和李正培，来自演艺界台前幕后的则包括歌手陈秋霞、彭羚、林志美、演唱会总监萧潮顺、跨界媒体人周国丰和制作人唐婉仪。

周国丰声音导航

当年民生书院90周年校庆时，校友陈秋霞便特别撰写了一曲《光与生命》，并由她和两位师妹林志美、彭羚合唱，道尽每个同学的心声 ，这也是彭羚久别幕前诚意为母校献声。作为民生书院的一份子，演唱会总监萧潮顺近年为乐迷带来许冠杰、汪明荃等巨星在红馆上的精彩演出，他也是罗启豪联乘谭辉智即将举行的《双星演唱会》的幕后推手，因此顺理成章肩负起今次「民生100」视频的制作。萧潮顺表示﻿能够帮母校民生书院制作「民生100」视频，用以纪念和祝贺母校创立100周年深感荣幸，并以现今的AI技术为基础制作这个视频，「AI技术将无数不可能变为可能，今次为母校用AI技术回复非常可观的旧人旧事，结合多年前陈秋霞、林志美和彭羚参与拍摄的画面，让大家透过影像认识我们的民生情，了解这100年香港的变化、进步。」

为了令视频尽善尽美，萧潮顺更找来了师弟周国丰负责声音导航，师妹唐婉仪领导AI团队完成制作，大大提升了「民生100」视频的纪念价值、珍贵性及可观性。