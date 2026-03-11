谢安琪畀「中声」唱将爬头红馆开骚︰冇话好恨嘅 张继聪自嘲2036年先敢申请

黄子华、郑秀文（Sammi）、许冠文、张家辉、卫诗雅、陈家乐和老婆连诗雅、陈法拉、金燕玲、廖子妤、卢镇业、王丹妮、周家怡、谢安琪和老公张继聪、陈湛文及邱士缙等，（10日）到尖沙咀出席《香港电影编剧家协会春茗及颁奖典礼》。刘镇伟、舒淇未有亲身到场领奖。

张继聪4月麦花臣开骚

谢安琪（Kay）和张继聪（阿聪）受受访，谈到罗启豪（《中年好声音》季军）与谭辉智（《中年好声音2》亚军）出道几年便成功登红馆开合体骚，惟数次申请的Kay却不获红馆批期，有网民纷纷替她不值。Kay表示，要成功申请场地涉及许多因素，不想胡乱猜测，指有许多原因导致歌手或公司可以得到某些档期，形容自己没有不开心或者「好恨喺红馆开」，一切随缘，且香港也有许多其他场地。阿聪认为要公平一点看，每个歌手都有支持者，指两位歌手努力了几年储了不少粉丝，开到骚应该戥他们开心，他搞笑说：「前辈胡枫年届90几仍然继续开红馆骚，我就不心急，等到2036年才开始申请！」阿聪4月于麦花臣场馆开骚，指去年所唱的歌不会翻唱，又笑称以其年纪能够安全完成跳唱，「没有受伤已算无憾！」

谢安琪想演靓妈角色

另外，阿聪开心称现场上不少编剧都有合作过，趁机跟众人聚聚，且许多编剧也是导演；他认为演员是为编剧服务，关系非常亲密。Kay则跟编剧们相熟，「我会四处游走让他们看到我！」问她想演哪类角色？她称享受做妈妈，「市面上合适年纪做妈妈的演员不算多，望能借此杀出一条血路！」问到阿聪会否想跟太太合作拍电影？他笑称可在穿越题材中做母子，并大赞太太是一位好演员。

张继聪移民陪女称误会

提到有报道指阿聪希望陪子女一起到外国升学，问到他是否正考虑移民？他解释是一场误会，「只是讲笑啦，如果女儿过去读书，我会跟过去，当然重心仍是在香港工作；不需工作便飞过去，住在女儿对面屋，好似痴汉一样！看看有没有其他男仔出入。」同时透露儿子自到外国升学后，两父子的交流比以往更多，「我现在起床第一件事是发讯息给儿子，有时差呀！」Kay笑说一家四口有通讯群组，「以往得我send message，现在每天满满是父子的情深对话，儿子亦会分享拍下的美景的照片。」令她相当感动。