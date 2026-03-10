美国乐坛天后Rihanna豪宅惊传枪击案 35岁女疑犯有精神病纪录 曾拍片预言：神想杀死你

美国乐坛天后Rihanna位于洛杉矶比华利山的豪宅，周日（当地时间）惊传发生枪击事件。有人向其住宅连开约10枪，庆幸事件中无人受伤，据悉事发时Rihanna正在家中。洛杉矶警方周一公开交代案件，证实已拘捕一名35岁女疑犯Ivanna Lisette Ortiz，她现正被控企图谋杀罪，保释金高达1,022万美元（约8,000万港元），目前正被扣留调查。

女疑犯有精神病纪录

据了解，该名女疑犯有精神病纪录，曾因精神问题被强制送往精神病院接受72小时扣留观察，并因此失去其10岁孩子的抚养权。此外，疑犯曾多次于社交平台上载谈及Rihanna的影片。今年1月，她在片中扬言：「听着Rihanna，当你死了，神会带我去未来，没错，神想杀死你，收声。」至上月23日，疑犯再次发布影片，并以侮辱性字句要求Rihanna与她联络。

Rihanna乘坐私人飞机离开洛杉矶

Rihanna的豪宅目前仍被警方封锁。据悉枪击发生时，除Rihanna本人外，其未婚夫A$AP Rocky及三名子女亦同在屋内。事发后一天（周一下午），Rihanna被目睹乘坐私人飞机离开洛杉矶。