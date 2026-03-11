移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助

前《东张西望》主持人容羡媛（Fion）近年移民加拿大，主力经营社交平台及YouTube频道，不过在生日前夕，与粉丝分享生活点滴。3月4日本是她42岁的生日，容羡媛经营多年、拥有超过2万粉丝的IG帐户竟无预警被官方停用。由于她移民加拿大后，KOL工作已成她主要收入来源，因此失去了经营已久的IG帐户，等于可能影响生计，她日前更表示连寻求「上诉」的机会都没有，一度让她瞬间崩溃。

容羡媛IG Account失而复得

事隔6日，终于传来好消息。容羡媛成功取回IG：「我终于攞返我嘅IG啦，after six days之后，好多朋友呢，都即刻问我究竟你点样攞返个IG㗎？真系要非常非常非常多谢所有关心我嘅朋友啦、传媒朋友啦、报导过嘅人啦、同埋send message畀我提供不同方法嘅人，但系要令到大家担心，或者占用咗一啲公共空间呢，系唔好意思嘅。」

容羡媛夸张式泄心声

容羡媛成功取回IG Account后，立刻开live为大家解答问题：「我谂真系好多人都试过呢个经历，未真正试过，真唔针唔拮到肉唔知痛，可能曾经我都见过有朋友话冇咗个IG，但系当自己真身感受呢，就真系好hurt好hurt。我真系𠮶段时间呢，系觉得自己好似，真系大吉利是，即系有一部分嘅自己好似死去咁样，有一部分嘅自己唔再属于自己。其实呢件事系都几恐怖，即系我都有朋友同我讲，佢话佢明白点解我会喊啦，但都会觉得，现代人因为冇咗个IG而会喊呢，都真系几令人担心。即系你确系可能好多，朋友见到我喺个live度喊都觉得，哗，使唔使咁夸张啊？IG啫，你唔应该畀一个虚拟世界主宰咗自己真正嘅快乐。」容羡媛续说：「我喺呢件事里边我有反思，我明明系咁开心过生日，我身边有咁多人，我嘅仔女同我庆祝生日，但我一啲都冇因为咁而开心，反而因为冇咗个IG而好伤心啰，我都会觉得我系咁样系唔啱嘅，应该把握自己真正嘅快乐，快乐应该掌握喺自己手上。」

容羡媛自称有创伤后遗症

容羡媛称当时在无助的情况下，用尽所以方法去尝试，但依然无效，在开live期间又出现异样，搞到容羡媛一度思绪混乱：「好惊呀，我真系有创伤后遗症，点解突然间无端端跳咗出嚟㗎？我返嚟啦。咩事啊？好惊呀，唔知咩事，但头先突然间断咗，我弹咗出去啦，咁而家我返返入嚟啦。啊，好惊啊，我真系有PTSD啊，真系有创伤后遗啊。我其实而家都好惊呢，虽然话攞返我个IG啦，我揿紧下都好惊死啦，我会唔会突然间又用唔到个IG㗎？系啊，我有PTSD呀。」容羡媛坦言最后都不明白为何出现这问题：「究竟系我之前做嘅嘢令我开得返个IG account呢？定系我身边有啲天使，你哋用不同嘅方法帮我开返呢个account呢，我真系唔知道。但我系要多谢嘅就系每一位帮过我嘅朋友，我真系，好感激，好感激，好感激。」

容羡媛提议报《东张》是好方法

容羡媛又提议报《东张》确实系一个好方法：「其实我觉得《东张》系应该真系要讲我呢件事，我发生咗呢件事之后，身边有好多人都同我讲都发生过呢啲事件，唔止一次，可能开过几个account，有啲朋友都系business嘅用途，佢哋可能因为用IG嚟卖衫啊，用IG嚟开舖，全部个IG都真系自己嘅心血，自己嘅生意，自己用咗好多心机去经营，点知一夜就冇晒，系好无助，好无助。你，好多人同我讲，要从头开始过，你仲后生，你咪再build up过啰，你有咁多人识，但系真系唔系咁容易啰，如果我再开过，可能得几千个人follow。」

容羡媛坚决不会返《东张西望》

至于会否如老公所讲回归《东张》，容羡媛直言：「其实我唔系谂住返去做《东张西望》嘅，讲下笑啫，但我都会挂住香港嘅朋友，我都好钟意香港，每个地方都有佢好，有佢唔好，加拿大都有佢好，有佢唔好，我哋要学习去欣赏每个地方嘅好同唔好啰，迟啲都会返香港嘅，到我返香港嘅时候呢，又再同大家《东张西望》，唔系，再同大家分享一啲新嘅片啦，我返香港都系旅游啫。今晚瞓个好觉，但系都要好好咁样庆祝一下，我老公都知道我因为呢件事唔开心啦，我哋会二人世界庆祝，我同我老公冇分居，放心啦。」