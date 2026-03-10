MC张天赋 康堤 Gareth.T 自爆爱情「底线」 为5月拉阔音乐会预热

《拉阔音乐会|<3 少于三|MC 张天赋 x CONSTANCE x Gareth.T》将于5月16日在亚洲国际博览馆ARENA盛大举行。「<3」是网络语言中象征心形的符号，亦寓意三位新世代音乐人同属30岁以下的共通特质。MC 张天赋、CONSTANCE康堤及 Gareth.T 首度携手合作，以情歌作为主轴，结合三人独特的音乐风格，演绎暗恋、单恋、相恋、失恋的「situationship」（状态恋情），呈现 Gen Z 世代的爱情观与情感状态，打造2026年首场拉阔音乐会。

MC、康堤、Gareth.T 展开两性关系讨论

三位歌手公开拉阔新造型，全新宣传照同步曝光，今次他们换上另一套型格装束，走进华丽的红色背景之中，浓烈色调配合俐落线条，整体氛围犹如「心跳加速」的恋爱开场——既浪漫又带点危险的吸引力，三人更率先在「<3 少于三爱情研究所」展开两性关系讨论，聚焦 Gen Z 世代恋爱中最常见以及讨论度极高的「Red Flag 行为」，例如：「经常 Ghost」（习惯性不回复信息）、「约会时一直睇手机」等。三人轮流抛出观点、金句连发，各自分享在爱情中的「底线」。

CONSTANCE 呈百分百信任态度

谈到能否接受「Social media 有前度嘅相」，三人一致表示能够接受。MC 认为「留低冇问题」，并表示能接纳对方的过去：「因为我钟意嘅系而家嘅佢，而家嘅佢系咩呢？必须有过去嘅 Ex，先可以成就到依家嘅佢，所以有佢（Ex）嘅相系冇问题。」Gareth.T 听完二人的回应后淡淡然表示：「睇嚟你两个都系『Red Flag』。」MC 定格两秒后随即「回敬」：「Shut Up！」至于「拍紧拖但同其他异性单独出街」是否属于「Red Flag 行为」，MC 与 CONSTANCE 则有不同意见。CONSTANCE 表示可以接受后，MC 追问：「如果佢同咗一个你好唔钟意嘅女仔出街？」CONSTANCE 坚定回应：「我有信心。」MC 再补充解释：「但呢个唔系你有冇信心嘅问题，而系佢 loy 唔 loyal 嘅问题。」而 CONSTANCE 则再次重申：「我有信心佢 Loyal。我有信心佢对我 Loyal。」面对 CONSTANCE 百分百信任的态度，MC 只好摆出无奈接受的表情。

MC自认系大男人

谈到「要求对方时刻报备」这一类控制欲行为，三人一致认为属于明显「Red Flag」。CONSTANCE表示：「我觉得有个 trust 就 ok，你都选择去相信𠮶个人，你同𠮶个人喺一个 relationship 就应该唔使（报备）。」Gareth.T 则一句总结：「我净系需要知道佢个心喺边度。」MC 表示钦佩。而对于能否接受「约会要求 AA 制」，Gareth.T 则与另外两位歌手看法不同：「我识亲啲女仔都话同我 spilt 返，咁佢咁想同我 spilt 咪 spilt。我会话『欸，唔使喇。』，但系如果食饭系佢畀嘅话，咁搭车就我畀啰。我哋依家要 equal㗎嘛，即系男女平等。」MC 直言：「我系唔可以 AA制嘅，因为我系大男人嚟嘅。女仔如果希望同你 AA 制，通常系要划清界线。我哋等唯一嘅女仔解答吓，你觉得系咪有呢个谂法先？」CONSTANCE 以女性角度回应并坦言：「我觉得 AA制系朋友，即系 more like 朋友。」Gareth.T 听后沉思数秒，随即露出「如梦初醒」的反应。