moon tang 伦敦处女唱爆满 获Wyman捧场激动到「甩咀」 宣布5月16日澳门举行最后一场《25+1》

唱作女歌手moon tang以独特创作才华与深具感染力声线见称，昨晚将广受好评的「25+1」演唱会带到英国伦敦指标性文化艺术场馆EartH，是moon演艺生涯首度在伦敦开唱，门票更早在优先预购阶段便于15分钟内火速售罄，为她打了一枝强心针。当晚EartH场馆内座无虚席，气氛炽热，moon特意以一身紫色透视长裙惊艳登场，给人一种安静充满灵气感觉，与现场的灯光效果相辉映，瞬间俘虏在场所有乐迷。作为首次伦敦演出，moon全情投入，以标志性的温柔而具穿透力的歌声，演绎了多首歌曲包括《i hate u》、《恋人絮语》、《外星人接我回去》、《一口一》，更翻唱了moon的偶像Olivia Dean《So Easy》，让观众沉醉于其独特的音乐世界 。

moon tang望再有机会到伦敦

观众反应亦空前热烈，全场爆满之余，更惊见不少外国面孔，这批非华语乐迷同样被 moon的音乐打动，一直支持到音乐会尾声，而演唱会尾声，moon感性剖白唱《夜阑人静》，以歌声安慰乐迷「不用太伤心」说：「其实没有东西是永恒，终会好似云就过，所以大家不用太伤心。」而眼见观众反应热烈、意犹未尽，moon即场安抚乐迷，承诺希望有机会再来伦敦之余，更随即抛出震撼弹，开心宣布好消息：「嚟紧5月16日喺澳门将会有我最后一场《25+1》演唱会，因为当日真系我最后一日25+1，如果大家有兴趣同我庆祝生日可以飞过去！」此话一出，随即引来全场尖叫。这次澳门站将被定调为「25+1」巡回的 「终极一场」 ，别具意义，乐迷将有机会在 moon tang 踏入新一岁之前，见证她这个阶段的毕业礼。

moon tang本月推出全新个人单曲

另外，moon 推出的第二首广东歌 《房屋供应问题》 是出自著名填词人Wyman（黄伟文）手笔，moon曾表示 Wyman的歌词非常读心，甚至在收到《房屋供应问题》歌词时，正值她经历感情变动，歌词内容与其个人心境高度吻合。去年 Wyman 再写了 《趁你旅行时搬走》 给 moon，延续双方合作的美妙化学反应 。这次伦敦演唱会，Wyman也有亲身到场观看 moon 的演出。得知偶像在台下，moon tang 坦言相当紧张，在演唱《趁你旅行时搬走》时更因心情激动而「甩咀」，要重唱多次才能继续。这难忘的小插曲，反而见证了二人惺惺相惜的情谊，也让现场观众感受到 moon 真挚可爱的一面。

完成伦敦站演出后，moon tang 的音乐脚步并未停下，即将于本月19日推出全新个人单曲，为乐迷带来惊喜。从亚洲唱到欧洲，从青涩少女心事走到「25+1」的感悟，moon继续以其独有的细腻与坦诚，用音乐记录成长，照亮每一个需要慰藉的心灵。而5月16日的澳门终极一场，乐迷万勿错过。