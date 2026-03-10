Twins骚马甲线被质疑P图 阿娇：有片有真相 阿Sa：日日都同Kenny一齐加操！

日前「英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典」第二批艺人宣传照释出，当中Sa蔡卓妍、阿娇钟欣潼的马甲线引起网民热烈讨论，纷纷大赞相片「劲靓」、「Twins好瘦呀」，但亦都有网民质疑是AI P图。

网民想「龙虎豹」合体

今日释出的官方拍摄花絮短片中，阿Sa蔡卓妍一如以往身形fit爆、状态十足，至于身形经常成为讨论焦点的阿娇亦状态大勇，明显见到她的腹肌线条分明，腰间马甲线清晰可见，绝对是真材实料。对于网民质疑官方P上马甲线，又留言指：「系咪AI吖」、「p到阿娇咁fit」，阿娇就话：「绝对唔系AI啦，我都真系好努力㗎，有片有真相。」至于阿Sa则谓：「日日都同Kenny一齐加操！」另外，不少网民留言想「龙虎豹」合体表演，经理人霍汶希（Mani）回应：「今次英皇家族25+演唱会会有好多艺人crossover，密切留意我哋官方公布。」

Twins密锣紧鼓为表演做准备

今年除了是英皇娱乐25周年，同时亦是Twins出道25周年。早前举行的「TWINS 25周年1314新春限定粉丝见面会」叫好叫座，两场show都跟fans玩到癫，合照、hi bye、送礼物等，福利好到满泻。见面会结束后，世界各地的fans都敲碗要求加开巡回场，不过由于一早说明FM是「新春限定」，只此两场，绝不加场，加上二人工作档期亦排得满满，一众走宝fans唯有得个恨字。不过错过了的fans亦不用灰心，目前阿Sa阿娇密锣紧鼓为「英皇娱乐25+演唱会」 做表演准备，想亲眼见证阿娇完美马甲线、Twins合体演出的歌迷要把握机会扑飞。