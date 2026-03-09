五月天惊喜宣布3月29日香港站生日限定正式加入 场次将调整至最新安排 玛莎预告有惊喜彩蛋

今年是五月天成团29年，五月天较早前公布，2026年会于香港、台北、北京三地与歌迷见面。自演出日期公布后，许多歌迷都期盼能在3月29日「成团日」，与五月天一起庆祝这个别具象征意义的日子。经重新审视香港站的整体演出规划后，并在档期配合下，我们欣然宣布，五月天 [#5525+1 回到那一天] 香港站四场演出日期，将调整为3月 25、27、28、29 日 举行，正式加入3月29日生日限定。主办单位谨此特别感谢启德体育园及各界的协助和支持，让生日限定得以如愿加入演出安排，亦衷心感谢歌迷一直以来的支持及耐心等待。

五月天取消3月24日场次

为确保所有场次的演出均以最佳的状态呈现，并让每个场次的歌迷均能圆满地享受到生日限定，与五月天一同共度「成团」的重要时刻，团队经审慎评估后，原定于3月24日举行的场次将会取消。主办方将会为已购买3月24日场次的观众办理退票安排。各售票平台将自行启动退票程序，用户无需申请退款或进行任何操作；票款及相关顾客服务费、邮递费用（如适用），将全数原路退回至用户购买门票的付款账户。

五月天决定加料庆祝

五月天所属的相信音乐与特高娱乐表示，十分感谢各界及歌迷的支持，令3月29日的生日限定梦想成真，决定加料庆祝，除了本来已精心策划好的新编排，MAYDAY MAX、裸视3D、让五月天可以更亲近歌迷的巴士舞台外，决定再加入生日周环节。为了将生日限定全部show off，届时玛莎会带来新的惊喜彩蛋，期待大家一起来庆生破蛋，五月天要与歌迷一起共同刻画29岁生日印记。

如对票务安排有任何查询，可致电相关购票平台︰

快达票︰+852 31 288 288

大麦︰+86 1010 3721

主办单位︰特高娱乐 / 大岳娱乐 / Live Nation TW

2026 MAYDAY #5525+1 LIVE TOUR IN HONG KONG

2026 五月天 [ #5525+1 回到那一天 ]

25 周年巡回演唱会

香港站 ． 春暖花开版

门票于3月11日 中午12点 公开发售

购票：https://hkt.hkticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000000979001

演出日期: 2026年3月25日及3月27 - 29日

地点:启德主场馆

演出时间:晚上7时正

票价: 港币HK$1855 / HK$1555 / HK$ 1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555