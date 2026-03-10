「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世

现年51岁、有中国「四大花旦」之称的周迅，是华语影坛史上首位集齐台湾金马奖、香港电影金像奖、中国电影金鸡奖的三金影后，完成了「影后大满贯」的辉煌成就。一向敢爱敢恨的她，近日被媒体拍到与一名男子亲暱互动，新恋情因而曝光。该名男子的神秘背景成为焦点，更有网民指其外貌神似曾与周迅传过绯闻的梁朝伟！

周迅小鸟依人挽新欢手臂

根据曝光的照片，周迅与一名身穿紫色厚外套、头戴蓝色毛帽的高大男子在街头同行。期间两人互动极为亲密，周迅全程紧紧挽著男方的手臂，头也亲密地凑近对方低声聊天，尽显小鸟依人般的甜蜜模样。更有画面捕捉到，周迅自然地将自己的手塞进男方的口袋取暖，互动有如老夫老妻，可见感情已相当稳定。

周迅新欢似梁朝伟？

这位紫衣男子的外貌成为网民热议的话题，他戴著眼镜，气质沉稳，眉宇间流露出一股斯文儒雅的气质。有眼尖的网民认为，他眉梢眼角的神韵与影帝梁朝伟有几分相似。

周迅新欢是佛学大师？

周迅新欢曝光，其背景当然引起热议。有指他是一位潜心修行的「仁波切」（佛学大师），据传是透过周迅的闺密阿雅牵线认识。该说法称，男方家境富裕，但选择在山上过著半修行的清静生活，而同样对佛学有兴趣的周迅更不时上山探望，甚至亲自动手种菜，享受岁月静好的田园生活。

周迅始终情倾音乐人？

另一说法则指，这位神秘男子是一位行事低调的圈内音乐人，与周迅一样不喜张扬。这个背景恰好与周迅公开的第一位恋人、摇滚乐手窦鹏相似，外界猜测，热爱音乐的周迅再次被才子的魅力所吸引。这段恋情曝光后，粉丝反应不一，有人担心一向率性的周迅会被「大师」所骗，但更多人选择送上祝福。

周迅始曾离婚同梁朝伟传绯闻

出道33年，周迅的情路可谓相当崎岖。她曾与音乐人窦鹏、演员贾宏声、朴树、李亚鹏及造型师李大齐等人相恋，但多段感情均无疾而终。其中，前男友贾宏声在与她分手后，因吸毒致事业走下坡，最终于2010年堕楼身亡。此外，她也曾因与梁朝伟多次合作而传出绯闻，据传当时一度引发刘嘉玲的紧张。2014年，周迅与美籍华裔演员高圣远结婚，但婚姻仅维持了6年，两人因聚少离多，于2020年宣布离婚。