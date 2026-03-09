《香港早晨》台柱李有毅前DJ爱妻北上重返校园 龙小伦气质斯文保养得宜外表年轻

80年代《香港早晨》主持李有毅淡出多年，因37岁儿子李国炜加入娱乐圈，才「出山」支持儿子。66岁的李有毅早前曾分享庆祝结婚41周年的全家福，近日又在社交平台透露，前加拿大广播节目主持的太太龙小伦（Hedy）最近重返校园，展现活到老、学到老的精神。

李有毅为太太自豪

李有毅昨日（8日）在IG分享太太龙小伦的近照，并配文笑道：「哈哈哈！太太Hedy去了北京大学上课程，睇嚟佢上完课就玩个『名牌』，几开心㖞！」字里行间充满对太太的宠爱和自豪。

从照片所见，李有毅太太到北京大学进修，龙小伦穿上设计感十足的印花外套，配上优雅的围巾及黑色阔腿裤，戴上眼镜的她气质斯文，站在北京大学的校门外打卡。另一张照片，曝光龙小伦就读的学院，龙小伦站在「北京大学全球健康发展研究院」的布景板前，手持课程手册，笑容满面。

李有毅太太童心未泯

在课堂上，龙小伦展示课程为「北京大学前沿科技与人类健康研修班」，穿上黑白花朵图案卫衣的她，面色红润皮肤紧致，完全不像已届花甲之年。照片中更捕捉到龙小伦童心未泯的一面，俏皮地将写有自己名字「龙小伦」的学生名牌举到头顶，笑得开怀，非常享受校园生活。

