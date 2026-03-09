《捉鬼敢死队》Jennifer Runyon不敌癌魔 在家人陪伴下离世享年65岁

经典电影《捉鬼敢死队》女星Jennifer Runyon今日传出死讯，据指她上周五因为癌症病逝，享年65岁。其社交网发文表示：「上周五晚上，我们亲爱的Jennifer去世了。这是一段漫长而艰辛的旅程，最后她在家人陪伴下离开。她将永远被人们记住，因为她对生活的热情及对家人和朋友的奉献。她会从天上用她美丽的微笑看我们所有人。安息吧，我们的Jenn。」

Jennifer Runyon育有两名儿女

其影星好友Erin Murphy称Jennifer跟癌症搏斗一段短时间后离世。Jennifer于1960年在芝加哥出生，1980年凭电影《To All a Goodnight》出道，1984年她演出《捉鬼敢死队》及喜剧《反斗星逐浪嬉春》，并演出电视电影《A Very Brady Christmas》、电影《阿爷十八岁》等。1991年她与Todd Corman结婚，其丈夫同时兼顾大学篮球事业和电影及电视制作工作。他们育有两个孩子，分别是儿子Wyatt及女儿Bayley。