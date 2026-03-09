Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《捉鬼敢死队》Jennifer Runyon不敌癌魔 在家人陪伴下离世享年65岁

影视圈
更新时间：15:26 2026-03-09 HKT
发布时间：15:26 2026-03-09 HKT

经典电影《捉鬼敢死队》女星Jennifer Runyon今日传出死讯，据指她上周五因为癌症病逝，享年65岁。其社交网发文表示：「上周五晚上，我们亲爱的Jennifer去世了。这是一段漫长而艰辛的旅程，最后她在家人陪伴下离开。她将永远被人们记住，因为她对生活的热情及对家人和朋友的奉献。她会从天上用她美丽的微笑看我们所有人。安息吧，我们的Jenn。」

Jennifer Runyon育有两名儿女

其影星好友Erin Murphy称Jennifer跟癌症搏斗一段短时间后离世。Jennifer于1960年在芝加哥出生，1980年凭电影《To All a Goodnight》出道，1984年她演出《捉鬼敢死队》及喜剧《反斗星逐浪嬉春》，并演出电视电影《A Very Brady Christmas》、电影《阿爷十八岁》等。1991年她与Todd Corman结婚，其丈夫同时兼顾大学篮球事业和电影及电视制作工作。他们育有两个孩子，分别是儿子Wyatt及女儿Bayley。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
8小时前
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
6小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
5小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
7小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
22小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
2026-03-08 16:30 HKT
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
11小时前