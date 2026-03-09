订阅男友丨Jisoo演技再惹争议评价两极 换250套靓衫转焦点 六年前《雪降花》咬字挨批

全球知名的韩国女团BLACKPINK成员Jisoo（金智秀），凭借其极高人气，不仅在音乐界叱咤风云，近年来也积极投身戏剧领域。继2021年主演《雪降花》后，Jisoo近期携手Netflix原创韩剧《订阅男友》回归，再度引发了关于她演技的热烈讨论。尽管剧中她以惊人的250套华丽造型吸引眼球，但部分观众和韩媒指出，其演技似乎未有突破，面临与六年前《雪降花》时期相似的批评。

《订阅男友》：颜值与争议并存

Netflix新剧《订阅男友》阵容星光熠熠，由Jisoo与男神徐仁国领衔主演，并集结了徐康俊、李洙赫、李宰旭、Jay Park等近10位知名男星特别客串。Jisoo在剧中饰演一名长期单身的网路漫画制作人「徐未来」，意外透过虚拟设备与完美的「订阅男友」们展开一场梦幻恋爱。为完美诠释角色，Jisoo在剧中更换了多达250套精心搭配的服装，其敬业精神获导演金政植盛赞。然而，剧集上线后，评价却呈现两极分化。支持者认为Jisoo的表现「比想像中更有趣」、「与角色契合度高」；但另一方则批评她的表情与肢体略显生硬，认为其演出主要依赖出众的颜值与时尚造型，演技实力仍「原地踏步」。

从《雪降花》到《全知读者视角》的挑战

回顾Jisoo的演员之路，这并非她首次面临演技争议。早在2021年首次担纲女主角的《雪降花》中，她就因表情僵硬、咬字不清及浓重鼻音等问题而备受批评，许多观众表示这些缺点让人难以入戏。即便是在对白不多的电影《全知读者视角》中，她的发音与声线问题同样再次成为焦点。这些持续存在的批评，让不少网民质疑Jisoo在演技上是否已付出足够努力改进。

Jisoo能否突破演技瓶颈？

综合网络上的讨论，粉丝与观众普遍承认Jisoo拥有无可挑剔的美貌，但对于她作为演员的专业能力，特别是多年未解的「发声问题」，仍抱持疑虑。有评论直言：「希望她能参考建议，多加练习发声」。尽管批评声浪不断，仍有许多粉丝看到了Jisoo的努力与进步，认为她在《订阅男友》中的表现是「至今最让人印象深刻的」。面对两极化的评价，Jisoo未来的演艺之路充满挑战与机遇。她能否在下一部作品中克服演技瓶颈，用实力回应外界的质疑，将是所有关心她的人共同关注的焦点。

