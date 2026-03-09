前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年

现年55岁的乔宝宝，于2005年参加TVB节目《残酷一丁》为人熟悉，之后拍摄剧集《高朋满座》、《真相》及《冲呀！瘦薪兵团》等，乔宝宝为土生土长印裔香港人，说得一口流利广东话，自2012年与家人移民苏格兰后，一直低调生活，除了弄孙为乐，他亦不时在抖音拍片分享近况，近日他就忆述当年跟香港女友分手，乔妈妈给他做媒人，介绍了三位印度女子给他相睇，乔宝宝更放弃了千万富婆，拣选了今天的太太，相爱相知36年。

乔宝宝跟港女友分手

乔宝宝举家移民苏格兰后，淡出香港娱乐圈，但仍不时在抖音拍片，近日他就分享自己当年的情史，他在影片中忆述，年轻时曾与一位香港女生拍拖，但这段恋情却遭到家人的强烈反对。乔宝宝表示当年母亲声泪俱下地说：「如果娶香港女生，她婚后便会搬出去住，妈妈会舍不得你。」最终乔宝宝决定「斩缆」，忍痛与当时的女友分手，结束了这段「被棒打鸳鸯」的恋情。

相关阅读：前TVB男星突然发文惹「回流」揣测：这不是永别 13年前为病子移民苏格兰 曾称一直牵挂香港

乔宝宝放弃娶千万富婆

乔宝宝妈妈之后推介了三位女子给儿子相睇，第一位是来自加拿大的印度美女，更是一位「千万富婆」，但已育有一子。乔妈妈当时说：「娶了她，就算摔断腿都不用愁生计。」但年仅18岁的乔宝宝直言不想「买一送一」，因而拒绝。第二位人选则是来自英国的「百万富婆」，虽然印度传统是由女方支付礼金，看似条件优厚，但乔宝宝发现对方竟比自己年长十岁！他幽默地表示：「我带她出门，别人会问这是我老婆还是我妈？我还怕洞房的时候，她会把我当小孩疼。」

乔宝宝被太太照骗36年

乔宝宝最终选了第三位来自印度本土的女生，乔妈妈表示二人门当户对，而乔宝从照片上看对方样貌标致，便答应了婚事。乔宝宝自称带了一支牙刷和一套西装，便飞到印度结婚，在婚礼仪式后，终于见到新娘「庐山真面目」，他当时反应是感叹80年代，印度的修图技术竟然如此厉害，虽然乔宝宝拍片拿太太开玩笑，但二人婚后甚为恩爱，育有两名儿子，生活幸福美满。

相关阅读：55岁移民男星曝光索爆家姐样貌 为过节绕半个地球探望 家族富贵拥16个大球场土地