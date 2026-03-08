《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇

前男子组合E-kids成员林咏伦，一直在乐坛挣扎求存，先后参加2020年ViuTV《全民造星III》及2023年TVB的《中年好声音2》海选，但随著被叮出局，林咏伦亦得面对现实，近年北上发展，更跟「执笠界KOL」蔡淇俊揾食，转行做直播带货。然而内地市场竞争异常激烈，林咏论为了突围而出，更开始以「食虫」拍片，蜘蛛、蝎子、蜈蚣全部放入口，被网民指他「揾食」艰难。

林咏伦带货直播变食虫

林咏伦跟蔡淇俊揾食，但一直模仿对方卖「励志」的带货模式，确是生意淡薄，所以他不惜为了吸引眼球，催谷点击率，竟以极端手法挑战「食虫」，他跟太太不停将蝎子、蜈蚣、蜘蛛等昆虫放入口，见到林咏伦面容扭曲的挣扎表情，就知他吃得相当痛苦，更不慎被蜈蚣脚钩著嘴唇，又要不停饮汤，清走苦涩味道，林咏伦虽然成功制造话题，却也反映了北上发展的辛酸与无奈。

林咏伦分别参加两台歌唱比赛

林咏论在《全民造星III》及《中年好声音2》均见到他的影踪，但最令网民印象深刻，却是E-kids以那段传奇的「会考1分」故事，他们一直对外宣称三人会考合共取得不多于5分，但阮民安在ViuTV节目《超低能特攻队》中讲出真相，原来他们只是取得1分，还是由阮民安一人在数学科获得的分数，成员林咏伦和郁礼贤均缺席考试，至今仍是网民的集体回忆。

