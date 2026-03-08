黎诺懿与太太教仔方式闹分歧 明言反对儿子入行︰娱圈太被动得个等字

最近凭大马剧集《义和》掳获不少粉丝的黎诺懿，今日（8日）以奶粉品牌大使身份出席活动分享心得，吸引大批市民围观。自从成为人父，黎诺懿与太太对饮食都非常讲究，深信有机对小朋友成长健康至为重要。黎诺懿透露4岁的细仔「小冬牛」黎奕辰仍未戒奶，幸好他第八年担任奶粉品牌的大使，省下不少奶粉钱，笑言：「老板娘仲成日叫我生多个，我都好想追女……如果再生仔我惊接受唔到，我两个仔都相差4年，玩嘅嘢唔同，大仔要滑雪，细仔要跳弹床，我要花好多时间陪佢哋玩，分身不暇，未有动力生多个！」

黎诺懿老婆李洁莹是「地狱厨神」

谈到饮食习惯，黎诺懿跟太太李洁莹非常合拍，全家人奉行清淡原则，主张少糖、少盐、少油，挑选食材时尽量选有机食品，并说：「而家喺屋企主要都系姐姐下厨，虽然我识煮，但都系姐姐下厨多，我老婆就系地狱厨神！当年太太拣我，都系贪我识煮饭，而家我就过时过节先煮。」饮食方向夫妻俩甚有共识，黎诺懿就自爆跟太太在教育方针南辕北辙，自言从来不是严父，偏向跟小朋友玩乐；相反，老婆则认为儿子年纪尚轻，现阶段应该专注学业。纵然在教育观上间中有分歧，作为廿四孝老公和老窦的黎诺懿，还是会妥协让老婆。

黎诺懿笑大仔文盲

黎诺懿大仔「小春鸡」黎峰睿年仅8岁就考获8级钢琴，黎诺懿认为应在童年多探索个人兴趣，学习喜欢的技能，比如说儿子热爱弹琴就让他学琴，才事半功倍。而众多技能之中，他最看重语言能力，大仔现时识英文、广东话、普通话，由于读国际学校，写字机会不多，他笑称：「佢就嚟变文盲！睇会叻过写。」他指细仔将入读国际学校小学，有跳舞天份，也计划送他报读儿童舞蹈班，问到是否希望儿子将来入行做艺人？黎诺懿反对：「做娱乐圈实在太被动喇！男仔唔应该咁被动，我唔想佢哋白等，等晒啲时间。」